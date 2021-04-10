لقاءات تتدارس إغلاق المساجد خلال صلاتَي العشاء والفجر

لقاءات تتدارس إغلاق المساجد خلال صلاتَي العشاء والفجر
صورة: و.م.ع
السبت 10 أبريل 2021 - 16:54

قال مصدر حكومي إنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان المقبل، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة، نظرا للوضعية الوبائية في المغرب، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء”.

وشدد المصدر الحكومي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل ضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب.

إغلاق المساجد حظر التنقل الليلي شهر رمضان صلاة التراويح

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‫تعليقات الزوار

45
  • مهتم
    السبت 10 أبريل 2021 - 16:57

    اصبحنا نتوقع كل شئ من هذه الحكومة ، لا حول ولا قوة الا بالله.

    67
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  • redouanamza7
    السبت 10 أبريل 2021 - 16:58

    حيدو كاع رمضان و تهناو اتقو الله

    63
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  • abde
    السبت 10 أبريل 2021 - 16:58

    الدولة تريد أن تحمينا من وحش فتاك، ينام نهارا ويتجول مساءا

    110
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  • ach.love90
    السبت 10 أبريل 2021 - 16:59

    نقولو عشاء غادي يخرجو ناس ولكن الفجر علاش لا والله حكومة صدقت مثل أبو لهب وأبو جهل

    81
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  • مغربي في الغربة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:00

    على هاذ الحساب ديالكم الخاوي غير سدو الجامع والسلام واش خليتو؟

    50
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  • saidsaadi301
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:01

    دابا ولا التهديد مباشرة باغلاق المساجد حتى في الظهر والعصر والمغرب زعما طفرتوه آش غاديين تقولو الله أول رئيس حكومة شفتو في حياتي كيدمر في الدين وهو ملتحي أن لم تستحيي فافعل ما شئت

    55
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  • عبدالحي
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:01

    حسبي الله ونعم الوكيل .صلاة الفجر لايؤديها إلا القليل ومع ذلك حرمتونا من أدائها الله يحرم عليكم باب الجنة وريحها.

    67
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  • زايد
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:02

    غير سدهوم كاع بلاش من صل فريضة الصبح وهو في ذمة الله ومن صل فرضة العشاء وهو في ذمة التراويح ماشي مشكل ولاكن الفريضة الله اعلم!!!!! ؟

    13
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  • Loubna
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:02

    وهل الكورةنا موجودة فقط في صلاة الفجر و العشاء، بالله عليكم هذا منكر، مكة المكرمة و مفتوحة أبوابها و كل الدول العربية تؤدي التراويح من السنة الماضية، فهل يعقل ما قرروا، نعلة الله عليهم، وعلى قراراتهم المنحطة، كفااااار

    31
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  • صلاة مسيلمة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:03

    لقد عاد بنا الزمن 14 قرنا إلى الوراء و بالظبط زمن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة و ألغى صلاتي العشاء و الصبح تخفيفا على أتباعه المحتملين… اللهم ارحمنا برحمتك و ارفع عنا البلاء فقد اشتقنا لصلاة التراويح و ليلة القدر التي تقوي إيماننا إن القلب ليخشع و العين تدمع و لا حول و لا قوة الا بالله

    36
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  • رضا
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:05

    السلام عليكم الله أدير الي فيها الخير

    12
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  • سعيد من الرباط
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:07

    حكومة الذئاب الملتحية التي لا تستحيي، عوض غلق البارات والخمور والمراقص أغلقت المساجد بدون حياء. هل تضنون المساجد حيط قصير؟

    25
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  • عبدو
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:07

    اتقوا الله في هذا الشعب واش النهار كلوا او بنادم خدام او خارج او الاسواق عامرة بان ليكم غير المسجد و حفظ صحة المواطن فيه !!؟؟
    هاد المسرحية ديال حفظ الصحة غير بدلوها بشي حاجة اخرى ملي سديتو كلشي خليو غير المساجد مفتوحة في الصلوات المفروضة

    23
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  • سارة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:07

    الله ياخذ فيكم الحق ، نعم حقي و انا تندوي عليه حرمتونا من متعة الصلاة الله ينتقم منكم كتحاربوا مع الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

    24
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  • عادل لبجعدي
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:09

    هههههه كورونا حكر على المساجد و آداء الشعائر الدينية……والله لإن الدين صار مستضعفا في مهده بالله عليكم هل خفي عنكم أن الداء والدواء من أمره سبحانه و تعالى و ترجون الخلاص بلقاح المخلوق و تحاربون الخالق مالك الملك و عالم السماوات والأرض…اعلموا أن لقاح النجاة في مساجدنا و في قربنا من ديننا و إلا لما سعوا في ابعادنا عن بيوت الله

    20
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  • miri
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:10

    لا اعلم هل الفيروس صهيوني لان الحكومة تراه في المساجد و في رزق الضعفاء و يكون ليلا
    لا اعلم هل الحكومة مسلمة ام لا
    ذنوبنا فوق رقابتكم
    حسبي الله ونعم الوكيل

    17
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  • راقي
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:11

    قال رسول الله صل الله عليه وسلم(أتقل صلاة صلاة على المنافقين الصبح والعشاء) لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

    9
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  • magribi
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:11

    حسبنا الله ونعم الوكيل و لاحول ولاقوة الا بالله

    7
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  • Ali
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:12

    صلاة الفجر في المساجد لاتتجاوز صفين في اغلب المساجد سواء في رمضان اوغير رمضان فلماذا هاد الاغلاق أيتها الحكومة دعوا الناس تصلي الفجر في المساجد لعلى الله يبعد عنا هاد الوباء

    9
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  • مغربي حر من بلجيكا
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:15

    سير يا وزير الأوقاف والشؤون العلمانية الله ياخد فيك الحق. بالله عليك هل الحافلات بجميع أنواعها ( طوبسات، ترامواي والكيران) وزد عليهم القطار معليهمش كورنا، هل الأسواق معلهاش كورنا، هل لسولير مارشي معليهمش كورنا. ما بنو ليك غير المساجد تحرم المؤمنين من أداء صلاتي العشاء والتراويح. الطامة الكبرى وهو سكوت جميع العلماء يدون إسثتناء بحيث لم يبدوا أي رأي في الموضوع وتركوا الملعب فارغا لحكومة البكمة العثماني و زبايته.

    9
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  • ahmed
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:15

    انا على يقين ان الحكومة ليست بصدد قرار اغلاق المساجد خلا صلاتي الفجر والعشاء بل ان القرار جاهز وهب الآن تسعى الى تطبيقه فهي تجس النبض .
    يمكن يكون القرار صائب وفي مصلحة والمواطن وحماية صحته ، لكن بسبب عدم ثقتنا في هذه المحكومة نشك في كل قراراتها والغاية من هذه القرارات .
    فلازال الكاذب يكذب حتى يكتب كاذبا حتى وإن صدق في بعض الحالات

    2
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  • متابعة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:17

    كنت تنتظر ان تقول الحكومة نسمح للملقحين فقط بصلاة التراويح والفجر ويكون هذا حلا وسطا لكن اغلاق المساجد في صلاتين امر حقيقي مقرف واستفزازي . خليوا ثقتكم بالله . بيوت الله هو يحميها ومن فيها . لا تتعدروا بكرونا هناك التباعد وهناك من اخذوا ااجرعتين 4 مليون شخص لما لا نتركهم على الاقل لا نقفل الابواب وما البركة والخير الا بهذه الصلوات ..اتقوا الله يا حكومة القهر

    3
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  • Hnich
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:19

    حسبي الله و نعم الوكيل حتی بيوت الله لم تنجوا من بطشهم كانهم سيخلدون في هذه الدنيا ابشروا رحيلكم اقترب انشاء الله اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا من بينهم سالمين

    0
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  • youssef
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:19

    أعلن فيروس كورونا عن هدنة من طلوع الشمس حتى غروبها وبعد الغروب من يخرج أو يذهب إلى المسجد او يبحث عن قوت عياله فلا يلومن إلا نفسه

    توقيع covid19

    1
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  • مغفل
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:21

    دراسة مغربية لم يسبق لها مثيل تكتشف بأن فيروس كورونا لا يتحمل ضوء النهار لهذا فإنه يخرج في الليل، خودوا حدركم

    0
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  • salhiabdessamad29
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:26

    ههههههههههههههههههههههههه الفاهم يفهم من التفقير الى التكفير انتضرو انتقاما من الله يا كفرة

    0
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  • االناصح
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:27

    ديرو باش تلقاو الله وجدو ليه الجواب راه الله سبحانه يعلم ما تخفي الصدور

    0
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  • جمال
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:28

    أيتها الحكومة، المنطق يقول بأن كلما تقلصت فترة السماح بالتجوال كلما إزداد الاكتضاض في المرافق العمومية، وبالنسبة للمساجد، في صلاة الفجر لا يكون عدد المصلين بالكثير وكذلك في صلاة العشاء والتراويح الناس تفضل الصلاة في الهواء الطلق خارج المسجد، يعني التدابير الاحترازية مأخوذة بشكل أوتوماتيكي.. غريب أمرك أيتها الحكومة فعلا غريب أمرك

    0
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  • عزالدين
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:29

    بغيت غير نعرف واش كورونا تدخل غير في الليل والنهار كتمشي بحالها هذا غير معقول

    0
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  • من روما
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:30

    لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لم يعاني المسلمين الا في حكم من يدعون انهم مسلمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا

    0
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  • kopiko
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:30

    الحمد لله منين مقطعوش علينا الهواء و الاكسيجين.دعناكم لله

    0
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  • ندى
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:31

    قرارات أغبى من الغباء الله يصبرنا على هاذ القرارات البليدة

    0
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  • [email protected]
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:31

    الله يغلق عليكم ابواب الجنة والرحمة

    0
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  • البوهالي
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:31

    سننتظر عيد الأضحى لنرى ما أنتم فاعلون!!!!

    0
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  • الباقيات
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:33

    اغلقوا المساجد و أرهبوا الناس و خوفوهم و امنعوا الصلاة و اعتقلوا المعترضين و افعلوا كل ما يملى عليكم و لكن أعدوا الجواب أمام الله و اجتنبوا قول أنكم مأمورون فلا طاعة في المعصية، من أصغر مقدم و مخازني و شرطي الى أكبر مسؤول في السلطة كلكم محاسبون و مسؤولون.

    0
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  • شمس
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:36

    بكل حسرة! أقول للعثماني: إن لم تستحي فافعل ما شئت

    0
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  • علي
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:39

    والله حتى حرام علبكم…عند الله نتخاصم. البيران حالين في شعبان والمقاهي كدلك هادو ماشي يجمعوا كورونا..ما تكلمتوش معاهم ..وبيوت الله تتدارسون كيفاش نغلقوا في الفجر. والعشاء

    0
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  • العابر
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:39

    يتضح من خلال الجاءحة و ملف الاساتذة المتعاقدين و قضايا اعتقال الحقوقيين و الصحافيين و غير ذلك من الاحداث التي مرت أو ماتزال سارية، يتضح غياب التواصل من طرف الحكومة أو وزراء في الحكومة أو مؤسسات الدولة المغربية!!!
    صمت و تصريف أو تنفيذ لما تقرر!!!
    لا تفاعل مع أي كان، حتى ما يثيره (المرثرون) لا يجد له صدى لدى الحكومة، الحيطان و الجبال ترد علينا ،أما الحكومة فتفعل ماشاءت و كأننا غير موجودين!!!إنها قمة الاحتقار !!!!!!

    0
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  • سفيان
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:39

    غير سمعو مزيان الحكومة ديال الزفت يا أهل الشقاق والنفاق
    نتوما منعتو الصلاة في المسجد لغاية لا يعلمها إلا الله
    وربي غادي يتولاكم
    أما حنا غادي نصليو إن شاء الله ف ديورنا وغادي نصليو التاراويح وغادي نهزو كفوفنا لله عزة وجل ياخد فيكم الحق

    0
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  • السلام عليكم
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:40

    أكدت دراسة أجرتها حكومة سعد الدين العثماني أن فايروس كورونا يكون نائما في صلاة الضهر والعصر والمغرب ويستيقظ ويضرب كل من صلى العشاء والفجر العثماني صدق عندما قال شكون قال نولي أنا رئيس حكومة لانقول إلى حسبنا الله ونعم الوكيل

    0
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  • مواطنة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:45

    غير قولو دايرين حرب على الإسلام وصافي كورونا كاينة غير في المساجد اما الأسواق ووسائل النقل وغيريها لا اثقو فينا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    0
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  • قلوبنا معلقة بالمساجد.
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:45

    بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاه و السلام على رسول الله.
    قال تعالى في سورة البقرة (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)
    و عليه و حتى لا تقع الحكومة في هذا الحكم، من الواجب ترك المسلمين أداء الصلوات الخمس في المساجد مع احترام التباعد، و إرتداء الكمامة، أما التراويح فتبقى سنة و اداءها في المنزل لا ينقص من ثوابها عند الله،
    اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير و بركة لكافة المسلمين و المسلمات، اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء. اللهم امين رب العالمين.

    0
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  • سعيد. ماربيا
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:47

    . لعبة زراعة.. اليأس

    ما زاد الأمر سوءا هو إستسلامنا لتلك الأجندات, وكأننا لسنا أتباع ذلك الدين العظيم الذي, يزرع الأمل والثقة بالخالق في كل عباداته ومعاملاته..

    زيد شحاته

    0
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  • الحقيقة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:47

    هذا القرار لا يرحب به إلا المنافق الذي تثقل عليه صلاة العشاء والفجر، هذا أمر غريب جدا، الصلوات الخمس يجب تقام جميعها كما كانت مفروض.

    0
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  • غيورة
    السبت 10 أبريل 2021 - 17:47

    في أول الانتخابات طلعتو على ظهر الدين واستغليتو الوازع الديني اللي في المغاربة… ولكن يأبى الله إلا أن يفضح سرائركم مع توالي الأزمات… وفي كل مرة تسقط عنكم الأقنعة… قبحكم الله… الله الله في صلاة المساجد…. اتقوا الله في المسلمين… واعلموا أنكم لا محالة محاسبون على كل قراراتكم… حسبنا الله ونعم الوكيل…. لم تمنعوا شيئاً سوى الصلاة في المساجد أيها المنافقون…. فاذنوا بحرب من الله ورسوله…. نحن المغاربة بريئون مما تفعلون…. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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