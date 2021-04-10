لقاءات تتدارس إغلاق المساجد خلال صلاتَي العشاء والفجر

قال مصدر حكومي إنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان المقبل، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة، نظرا للوضعية الوبائية في المغرب، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء”.
وشدد المصدر الحكومي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل ضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب.
اصبحنا نتوقع كل شئ من هذه الحكومة ، لا حول ولا قوة الا بالله.
حيدو كاع رمضان و تهناو اتقو الله
الدولة تريد أن تحمينا من وحش فتاك، ينام نهارا ويتجول مساءا
نقولو عشاء غادي يخرجو ناس ولكن الفجر علاش لا والله حكومة صدقت مثل أبو لهب وأبو جهل
على هاذ الحساب ديالكم الخاوي غير سدو الجامع والسلام واش خليتو؟
دابا ولا التهديد مباشرة باغلاق المساجد حتى في الظهر والعصر والمغرب زعما طفرتوه آش غاديين تقولو الله أول رئيس حكومة شفتو في حياتي كيدمر في الدين وهو ملتحي أن لم تستحيي فافعل ما شئت
حسبي الله ونعم الوكيل .صلاة الفجر لايؤديها إلا القليل ومع ذلك حرمتونا من أدائها الله يحرم عليكم باب الجنة وريحها.
غير سدهوم كاع بلاش من صل فريضة الصبح وهو في ذمة الله ومن صل فرضة العشاء وهو في ذمة التراويح ماشي مشكل ولاكن الفريضة الله اعلم!!!!! ؟
وهل الكورةنا موجودة فقط في صلاة الفجر و العشاء، بالله عليكم هذا منكر، مكة المكرمة و مفتوحة أبوابها و كل الدول العربية تؤدي التراويح من السنة الماضية، فهل يعقل ما قرروا، نعلة الله عليهم، وعلى قراراتهم المنحطة، كفااااار
لقد عاد بنا الزمن 14 قرنا إلى الوراء و بالظبط زمن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة و ألغى صلاتي العشاء و الصبح تخفيفا على أتباعه المحتملين… اللهم ارحمنا برحمتك و ارفع عنا البلاء فقد اشتقنا لصلاة التراويح و ليلة القدر التي تقوي إيماننا إن القلب ليخشع و العين تدمع و لا حول و لا قوة الا بالله
السلام عليكم الله أدير الي فيها الخير
حكومة الذئاب الملتحية التي لا تستحيي، عوض غلق البارات والخمور والمراقص أغلقت المساجد بدون حياء. هل تضنون المساجد حيط قصير؟
اتقوا الله في هذا الشعب واش النهار كلوا او بنادم خدام او خارج او الاسواق عامرة بان ليكم غير المسجد و حفظ صحة المواطن فيه !!؟؟
هاد المسرحية ديال حفظ الصحة غير بدلوها بشي حاجة اخرى ملي سديتو كلشي خليو غير المساجد مفتوحة في الصلوات المفروضة
الله ياخذ فيكم الحق ، نعم حقي و انا تندوي عليه حرمتونا من متعة الصلاة الله ينتقم منكم كتحاربوا مع الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هههههه كورونا حكر على المساجد و آداء الشعائر الدينية……والله لإن الدين صار مستضعفا في مهده بالله عليكم هل خفي عنكم أن الداء والدواء من أمره سبحانه و تعالى و ترجون الخلاص بلقاح المخلوق و تحاربون الخالق مالك الملك و عالم السماوات والأرض…اعلموا أن لقاح النجاة في مساجدنا و في قربنا من ديننا و إلا لما سعوا في ابعادنا عن بيوت الله
لا اعلم هل الفيروس صهيوني لان الحكومة تراه في المساجد و في رزق الضعفاء و يكون ليلا
لا اعلم هل الحكومة مسلمة ام لا
ذنوبنا فوق رقابتكم
حسبي الله ونعم الوكيل
قال رسول الله صل الله عليه وسلم(أتقل صلاة صلاة على المنافقين الصبح والعشاء) لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل و لاحول ولاقوة الا بالله
صلاة الفجر في المساجد لاتتجاوز صفين في اغلب المساجد سواء في رمضان اوغير رمضان فلماذا هاد الاغلاق أيتها الحكومة دعوا الناس تصلي الفجر في المساجد لعلى الله يبعد عنا هاد الوباء
سير يا وزير الأوقاف والشؤون العلمانية الله ياخد فيك الحق. بالله عليك هل الحافلات بجميع أنواعها ( طوبسات، ترامواي والكيران) وزد عليهم القطار معليهمش كورنا، هل الأسواق معلهاش كورنا، هل لسولير مارشي معليهمش كورنا. ما بنو ليك غير المساجد تحرم المؤمنين من أداء صلاتي العشاء والتراويح. الطامة الكبرى وهو سكوت جميع العلماء يدون إسثتناء بحيث لم يبدوا أي رأي في الموضوع وتركوا الملعب فارغا لحكومة البكمة العثماني و زبايته.
انا على يقين ان الحكومة ليست بصدد قرار اغلاق المساجد خلا صلاتي الفجر والعشاء بل ان القرار جاهز وهب الآن تسعى الى تطبيقه فهي تجس النبض .
يمكن يكون القرار صائب وفي مصلحة والمواطن وحماية صحته ، لكن بسبب عدم ثقتنا في هذه المحكومة نشك في كل قراراتها والغاية من هذه القرارات .
فلازال الكاذب يكذب حتى يكتب كاذبا حتى وإن صدق في بعض الحالات
كنت تنتظر ان تقول الحكومة نسمح للملقحين فقط بصلاة التراويح والفجر ويكون هذا حلا وسطا لكن اغلاق المساجد في صلاتين امر حقيقي مقرف واستفزازي . خليوا ثقتكم بالله . بيوت الله هو يحميها ومن فيها . لا تتعدروا بكرونا هناك التباعد وهناك من اخذوا ااجرعتين 4 مليون شخص لما لا نتركهم على الاقل لا نقفل الابواب وما البركة والخير الا بهذه الصلوات ..اتقوا الله يا حكومة القهر
حسبي الله و نعم الوكيل حتی بيوت الله لم تنجوا من بطشهم كانهم سيخلدون في هذه الدنيا ابشروا رحيلكم اقترب انشاء الله اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا من بينهم سالمين
أعلن فيروس كورونا عن هدنة من طلوع الشمس حتى غروبها وبعد الغروب من يخرج أو يذهب إلى المسجد او يبحث عن قوت عياله فلا يلومن إلا نفسه
توقيع covid19
دراسة مغربية لم يسبق لها مثيل تكتشف بأن فيروس كورونا لا يتحمل ضوء النهار لهذا فإنه يخرج في الليل، خودوا حدركم
ههههههههههههههههههههههههه الفاهم يفهم من التفقير الى التكفير انتضرو انتقاما من الله يا كفرة
ديرو باش تلقاو الله وجدو ليه الجواب راه الله سبحانه يعلم ما تخفي الصدور
أيتها الحكومة، المنطق يقول بأن كلما تقلصت فترة السماح بالتجوال كلما إزداد الاكتضاض في المرافق العمومية، وبالنسبة للمساجد، في صلاة الفجر لا يكون عدد المصلين بالكثير وكذلك في صلاة العشاء والتراويح الناس تفضل الصلاة في الهواء الطلق خارج المسجد، يعني التدابير الاحترازية مأخوذة بشكل أوتوماتيكي.. غريب أمرك أيتها الحكومة فعلا غريب أمرك
بغيت غير نعرف واش كورونا تدخل غير في الليل والنهار كتمشي بحالها هذا غير معقول
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لم يعاني المسلمين الا في حكم من يدعون انهم مسلمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
الحمد لله منين مقطعوش علينا الهواء و الاكسيجين.دعناكم لله
قرارات أغبى من الغباء الله يصبرنا على هاذ القرارات البليدة
الله يغلق عليكم ابواب الجنة والرحمة
سننتظر عيد الأضحى لنرى ما أنتم فاعلون!!!!
اغلقوا المساجد و أرهبوا الناس و خوفوهم و امنعوا الصلاة و اعتقلوا المعترضين و افعلوا كل ما يملى عليكم و لكن أعدوا الجواب أمام الله و اجتنبوا قول أنكم مأمورون فلا طاعة في المعصية، من أصغر مقدم و مخازني و شرطي الى أكبر مسؤول في السلطة كلكم محاسبون و مسؤولون.
بكل حسرة! أقول للعثماني: إن لم تستحي فافعل ما شئت
والله حتى حرام علبكم…عند الله نتخاصم. البيران حالين في شعبان والمقاهي كدلك هادو ماشي يجمعوا كورونا..ما تكلمتوش معاهم ..وبيوت الله تتدارسون كيفاش نغلقوا في الفجر. والعشاء
يتضح من خلال الجاءحة و ملف الاساتذة المتعاقدين و قضايا اعتقال الحقوقيين و الصحافيين و غير ذلك من الاحداث التي مرت أو ماتزال سارية، يتضح غياب التواصل من طرف الحكومة أو وزراء في الحكومة أو مؤسسات الدولة المغربية!!!
صمت و تصريف أو تنفيذ لما تقرر!!!
لا تفاعل مع أي كان، حتى ما يثيره (المرثرون) لا يجد له صدى لدى الحكومة، الحيطان و الجبال ترد علينا ،أما الحكومة فتفعل ماشاءت و كأننا غير موجودين!!!إنها قمة الاحتقار !!!!!!
غير سمعو مزيان الحكومة ديال الزفت يا أهل الشقاق والنفاق
نتوما منعتو الصلاة في المسجد لغاية لا يعلمها إلا الله
وربي غادي يتولاكم
أما حنا غادي نصليو إن شاء الله ف ديورنا وغادي نصليو التاراويح وغادي نهزو كفوفنا لله عزة وجل ياخد فيكم الحق
أكدت دراسة أجرتها حكومة سعد الدين العثماني أن فايروس كورونا يكون نائما في صلاة الضهر والعصر والمغرب ويستيقظ ويضرب كل من صلى العشاء والفجر العثماني صدق عندما قال شكون قال نولي أنا رئيس حكومة لانقول إلى حسبنا الله ونعم الوكيل
غير قولو دايرين حرب على الإسلام وصافي كورونا كاينة غير في المساجد اما الأسواق ووسائل النقل وغيريها لا اثقو فينا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاه و السلام على رسول الله.
قال تعالى في سورة البقرة (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)
و عليه و حتى لا تقع الحكومة في هذا الحكم، من الواجب ترك المسلمين أداء الصلوات الخمس في المساجد مع احترام التباعد، و إرتداء الكمامة، أما التراويح فتبقى سنة و اداءها في المنزل لا ينقص من ثوابها عند الله،
اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير و بركة لكافة المسلمين و المسلمات، اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء. اللهم امين رب العالمين.
. لعبة زراعة.. اليأس
ما زاد الأمر سوءا هو إستسلامنا لتلك الأجندات, وكأننا لسنا أتباع ذلك الدين العظيم الذي, يزرع الأمل والثقة بالخالق في كل عباداته ومعاملاته..
زيد شحاته
هذا القرار لا يرحب به إلا المنافق الذي تثقل عليه صلاة العشاء والفجر، هذا أمر غريب جدا، الصلوات الخمس يجب تقام جميعها كما كانت مفروض.
في أول الانتخابات طلعتو على ظهر الدين واستغليتو الوازع الديني اللي في المغاربة… ولكن يأبى الله إلا أن يفضح سرائركم مع توالي الأزمات… وفي كل مرة تسقط عنكم الأقنعة… قبحكم الله… الله الله في صلاة المساجد…. اتقوا الله في المسلمين… واعلموا أنكم لا محالة محاسبون على كل قراراتكم… حسبنا الله ونعم الوكيل…. لم تمنعوا شيئاً سوى الصلاة في المساجد أيها المنافقون…. فاذنوا بحرب من الله ورسوله…. نحن المغاربة بريئون مما تفعلون…. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.