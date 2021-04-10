لقاءات تتدارس إغلاق المساجد خلال صلاتَي العشاء والفجر

قال مصدر حكومي إنه في سياق تنزيل قرار الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، ابتداء من فاتح شهر رمضان المقبل، تم الشروع في عقد لقاءات تنسيقية بين السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجموع التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار تعذر إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان لهذه السنة، نظرا للوضعية الوبائية في المغرب، فقد انصبت هذه اللقاءات حول الإجراءات الخاصة بتفعيل قرار إغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء”.

وشدد المصدر الحكومي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل ضمان صحة المصلين في المساجد المفتوحة خلال صلوات الظهر والعصر والمغرب.