لقاح كورونا بعد التسعين

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‫تعليقات الزوار

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  • abdou
    السبت 6 فبراير 2021 - 12:32

    بالصحة والراحة وبأمان وطمانينة يا بطل فعلا عمل تطوعي وواحب ووقاءي ويلزمنا جميعا .
    وأما الأعمار بيد الله . إذا جاء أجلها لا تستوفي ساعة.

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