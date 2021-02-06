لقاح كورونا بعد التسعين

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تعليقات الزوار1
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12:41
العثور على 6 جثت متفحمة من عائلة واحدة بسلا
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التعاقد مع "لزعر" يغري أنصار "شيفيلد وينزداي"
بالصحة والراحة وبأمان وطمانينة يا بطل فعلا عمل تطوعي وواحب ووقاءي ويلزمنا جميعا .
وأما الأعمار بيد الله . إذا جاء أجلها لا تستوفي ساعة.