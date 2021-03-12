لقجع: الكرة الإفريقية تحتاج تجاوز الصراعات .. والفردوس: هذه رسالة الملك

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن الجميع مُطالب بالاتحاد من أجل العمل لتحقيق هدف واحد وهو تطوير اللعبة في “القارة السمراء”، مشيرا إلى أن مصير الكرة يبقى بين أيدي الاتحادات الإفريقية المنضوية تحت لواء “الكاف”.

وأوضح رئيس جامعة الكرة، من خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في بداية المؤتمر الانتخابي “للكاف” المنعقد بالعاصمة الرباط، أن جميع فعاليات اللعبة مطالبة بتضافر الجهود، كما أن “الفيفا” يُعتبر شريكا فعليا للكونفدرالية الإفريقية لتطوير مستوى كرة القدم بالقارة على جميع المستويات والأصعدة.

وأضاف لقجع: “أريد التوضيح بأن مصير كرة القدم الإفريقية هو بين أيدينا نحن رؤساء الاتحادات المنضوية تحت لواء “الكاف”، من أجل التغيير والتطوير وتجاوز جميع التحديات؛ لأن هذا هو أصل وجودنا. اليوم، الواقع يفرض علينا تجاوز أي صراعات عقيمة لن تُفيدنا في شيء، من أجل أن نرتقي بالكرة الإفريقية لصالح شباب القارة”.

وقال المتحدث ذاته إن “الفيفا” هي حليفة للكرة الإفريقية، مشيرا إلى سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيسها جياني إنفانتينو، خلال الفترة الأخيرة، للتوصل إلى حلول من شأنها الدفع بقاطرة كرة القدم الإفريقية إلى الأمام وتطوير مستواها وطريقة تسييرها.

كما تأسف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعضو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للظروف الصعبة التي تعيشها دول العالم بسبب تفشي وباء “كورونا”، مؤكدا أن “الكاف” نجح في تجاوز جميع الإكراهات التي واجهته في تنظيم هذا المؤتمر.

من جانبه رحب عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بجميع الحضور، وأكد في كلمته خلال الجمع العام للانتخابات الإفريقية أن الملك محمدا السادس قال إن إفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا، في إشارة إلى أهمية الثقة بين جميع فعاليات القارة وتضافر الجهود.

وأضاف الوزير أن المغرب سيظل دائما حريصا، وفق التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي يعطي أهمية كبيرة لإفريقيا، على دعم القارة السمراء للسير قدما نحو بناء مستقبل كروي يعطي ثماره في كل المحافل الدولية.

واختتم: “نحن في حاجة ماسة إلى أن تكون لنا كرة إفريقية كبيرة في الغد، وقد بدأنا العمل من أجل أن نضعها في المكانة الحقيقية التي تستحقها على المستوى العالمي خلال الأربع سنوات القادمة”.

يشار إلى أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد ضمن، خلال الجمع العام العادي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المنعقد اليوم بالعاصمة الرباط، مقعدا بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب المصري هاني أبوريدة؛ في حين فاز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي برئاسة “الكاف”.