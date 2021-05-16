لقجع يطالب بـ"الفار" في ربع المنافسات القارية

تفاعل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع الفضيحة التحكيمية التي عرفتها مباراة الوداد الرياضي أمام مضيفه مولودية الجزائر، أول أمس الجمعة، لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي حرمت الفريق “الأحمر” من هدف مشروع بداعي التسلل.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أن فوزي لقجع شدد، في عرض ألقاه على الأعضاء على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف” في كيغالي الرواندية، على ضرورة توسيع قاعدة المباريات الملزمة لاستعمال تقنية الفيديو المساعد للحكم، وتقديم اعتمادها لدور الربع من المنافسات القارية عوض دور النصف.

وحسب المصادر نفسها، فإن الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء سيحتضن اللقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا؛ وذلك بعد منافسة قوية بين كل من مصر والبنين والمغرب، إذ تمكن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من إقناع المكتب التنفيذي لـ”الكاف” بأحقية المغرب في احتضان نهائي هذه المنافسة.

وقررت اللجنة ذاتها، خلال الاجتماع المذكور، اختيار دولة البنين لإجراء نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية التي ينافس الرجاء الرياضي على لقبها هذا الموسم.