لماذا يرتفع منسوب تدين المغاربة في العشر الأواخر من رمضان؟

خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، تكثر مظاهر التعبد لدى شرائح كبيرة من المغاربة؛ فيزداد الإقبال على ارتياد المساجد ومشاهدة القنوات الفضائية الدينية مقارنة بباقي الأيام الأخرى من الصيام، حيث يرى البعض في هذه الفترة فرصة للاستغفار والتقرب إلى الله بصالح الأعمال والدعوات”.
ويرتبط المغاربة بشكل روحي ونفسي بشهر رمضان، إذ يعتبرونه “طقسا” مقدسا لا يمكن تجاهله؛ لكن منسوب هذا الارتباط يرتفع خلال العشر الأواخر، حيث إن هذه الفترة من رمضان لها روافد اجتماعية وثقافية ودينية في المخيال الجمعي للمغاربة، تكرسه النصوص الدينية والمذاهب الفقهية.
ومنذ أسابيع، يخوض عدد من الناشطين حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بفتح أبواب المساجد خلال العشر الأواخر من رمضان، موردين أن “استمرار إغلاق المساجد، وبالمقابل فتح أبواب المرافق الاجتماعية الأخرى أمام المواطنين، هو شكل من أشكال التعسف على الحقوق الثقافية والدينية لشريحة عريضة من المواطنين”.
ويرى محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، الباحث في القضايا الإسلامية، أن “سبب تزايد مظاهر التدين خلال العشر الأواخر وسط المغاربة يعود بعضها إلى ما هو ديني، والمقصود هو وجود عدد من النصوص التي تعظم من شأن هذه الأيام وتجعل لها مكانة خاصة متميزة عن العشر الأوائل والعشر الأواسط من شهر رمضان”.
ويعتبر الباحث في القضايا الإسلامية، في تصريح لهسبريس، أن “هناك نصوصا كثيرة تتحدث عن فضيلة هذه العشر الأواخر، وعن ارتفاع الأجور فيها، وعن استحباب الاعتكاف بها في المساجد، وعن الأجر المضاعف في قيامها وصيامها مقارنة بالأيام التي سبقتها”.
وقال رفيقي إن “هذه العشر فيها ليلة القدر والكثير من النصوص والمذاهب الفقهية تتحدث عن أنه ليست بالضرورة ليلة القدر تتصادف مع يوم السابع والعشرين، وإنه من محتمل أن تكون في كل ليلة من هذه الليالي العشر، وبالتالي على الإنسان أن يحرص على موافقتها بكثرة التعبد في كل هذه الليالي”.
وشدد المتحدث ذاتها على أن “هذا الزخم الذي مُنح لهذه العشر الأواخر في النصوص الدينية ينعكس على تصرفات الناس خلال هذه الأيام”.
ويعرج الباحث في القضايا الإسلامية على العامل النفسي الكامن وراء تزايد مظاهر التدين خلال العشر الأواخر وسط المغاربة، حيث إن هذه الأيام ”تمثل نهاية رمضان، وبالتالي فإن هناك شعورا بقرب نهاية الشهر وبقرب نهاية موسم التعبد وعدم العودة إلى هذا النشاط التعبدي الخاص إلا بعد سنة”، موردا أنه “خلال هذه الفترة تتكثف العبادات وترتفع نسبة التدين كنوع من التوديع لهذا الشهر، كأن المتدين يقول: يجب أن أفرغ كل ما عندي الآن، فهذه فرصة لن تتكرر إلا بعد سنة”.
لكي يضاعفوا التعبئة لأنهم مقبلون على أحد شهرا كلها كذب و نفاق و غدر و خيانة و سوء أخلاق و شهادة زور و انتهاك للأعراض و أكل لأموال الناس بالباطل …. شيء طبيعي جدا .
ليس مقتصر على مغاربة وانما جميع المسلمين كافة في بقاع الارض ، ولماذا الاستغراب في الموضوع كاننا في دولة ارتودكسية ،اترك الناس تتعبد وتستغفر عسى ان يغفر لنا الله ما قدمت ايدينا
لانها فترة “الفورفي الديني” بتواجد ليلة القدر خلالها .. فالمسلم تربى على فكرة جمع الحسنات بالالة الحاسبة .. و ليلة القدر هناك تعبئة مضاعفة للحسنات بالا لاف …
تجد الشخص يتعاطى الرشوة و الكذب و الغش و قطع صلة الرحم و الجشع و الفساد .. و فجأة في رمضان يريد تحسين رصيده .. نفس الامر بالنسبة للحج .. فهو يغسل كافة دنوبك فتصبح كمن ولدته امه .. (فقط ادفع فلوس).
هذا هي نتيجة الفكر الديني الذي تشبع به المواطن طيلة حياته.
كل أيام رمضان سواسية عند الله حسب بعض الأحاديث إلا أن الفرق يكمن في قدرة المتعبد في التمييز بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح وهذا المستوى لم نصل إليه نحن مثل شعوب أخرى كالشعب السعودي مثلا حيث يتقبل الشخص مناقشة الأحاديث دون تعصب لأن نسبة الأمية عندهم ضعيفة بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا بما فيهم مصر حيث تصل نسبة الأمية إلى %42 والدين الإسلامي هو دين النخبة وإلا سيصبح شعودة ودجل وخرافات.
اللهم تقبل منا الصيام و القيام و احفظ اللهم كل المسلمين في بقاع الارض و ارفع عنا هذا الوباء و احفظ بلادنا من كل شر
السؤال الذي طرح في المقالة ماكان ليطرح لأن الجواب سهل وينبغي معرفته قبليا قبل طرح السؤال أو التفكير في طرحه يبقى فقط الاطلاع على النصوص الدينية و الفقهية والسيرة النبوية التي تعظم العشر الأواخر من رمضان ….هذا هو السر في ذلك.
نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة.
لان فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. لعل الناس يصادفونها ويكون احياءها عتق من النار .اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين. آمين
الدين الإسلامي عند جل المغاربة مظاهر مغلفة بطقوس مكتسبة دأب عليها لا غير….. أما التدين كعقيدة وعبادة عن قناعة وممارسة فلا يحتاج تطبيقه إلى ممارسة بالرياء “وشفوني”…. والدليل هو أن تجد من هو حريص على الصلاة مثلا في وقتها ولكنه متهاون في عمله…. يخرق كل القوانين كيف ما كانت بضمير مرتاح ولا يرف له طرف…. بالإضافة إلى الكذب والغش وووو…. العبادة في واد والسلوك في واد……!!!
بسم الله الرحمن الرحيم ( إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر)
وهذه نعمة من نعم الله على عباده ليكثروا من التعبد والتقرب الى الله في هذه العشر الأواخر من شهر القرآن اللهم اجعلنا ووالدينا وأقربائنا وجيراننا والمسلمين من عتقائك من النار
اقول لصاحبي التعليقين 1و2 مالكم وشؤون الناس. يقول َالشاعر : عليك نفسك فتش عن عيوبها. ودع عيوب الناس للناس
كما يقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب للناس. لهذا اتركوا الناس لخالقهم وكل بنفسه بصيرا هل تدعون انتم الكمال. فلا أحد معفى من الخطإ والله هو الحسيب. اما انتم فادعوا للكل بالهداية والرشاد وكفاكم هرطقة وكلاما في الناس.