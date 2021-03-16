لندن: الجهات العلمية تضمن أمان "أسترازينيكا"

لندن: الجهات العلمية تضمن أمان "أسترازينيكا"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 14:41

قال أول سفير للاتحاد الأوروبي لدى بريطانيا إن قرار تعليق لقاح “أسترازينيكا” في دول أوروبية ليس قرارا صادرا عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير جواو فالي دي ألميدا أنه “عندما توجد شكوك فإن مبدأ الحذر هو الذي يسود”.

كما أضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: “جميع حكوماتنا قلقة وتركز على سلامة المواطنين، وعندما تظهر شكوك لأي سبب فأعتقد أن مبدأ الحذر يسود”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن اللقاح آمن، وقال لـBBC :” الدول المختلفة لها أساليب مختلفة، لكن يمكنني أن أقول أن الجهات التنظيمية العلمية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية تقول إن لقاح أسترازينيكا آمن، ويتعين على الناس المضي في الحصول عليه”.

وأوضح المسؤول نفسه أنه “لا توجد مخاطر إضافية بالنسبة للأدلة التي اطلعت عليها الحكومة البريطانية بخصوص أسترازينيكا”.

الاتحاد الأوروبي جرعات أسترازينيكا حملة التلقيح فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

2
  • مهاجر
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 14:48

    فقط حرب على بريطانيا من طرف الاتحاد

    19
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  • Ayyoub
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 14:49

    بدون شك إنها معركة ذات أبعاد سياسية و اقتصادية و أخلاقية على الساحة العالمية.

    بدون تأكيد سلامة لقاح لا يمكن الحكم عليها بين ليلة وضحاها. فلماذا كل هذه التداخلات و الصراعات؟

    19
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