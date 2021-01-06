لوحة رئيسية جديدة للحواسيب الصغيرة من ECS

أعلنت شركة ECS عن إطلاق اللوحة الرئيسية GLKD-HTI الجديدة، وأوضحت الشركة التايوانية أن اللوحة الرئيسية الجديدة تدعم معالجات إنتل Gemini Lake ويمكن استعمالها في الحواسيب الصغيرة.

وأشارت الشركة التايوانية، المتخصصة في إنتاج أجهزة اللاب توب والحواسيب اللوحية والحواسيب الصغيرة، أن اللوحة الرئيسية GLKD-HTI الجديدة تأتي بأبعاد غير معتادة، حيث يبلغ حجمها 170 x 85 ملم، أي ما يعادل نصف حجم اللوحة الرئيسية Mini-ITX.

وتروج شركة ECS للوحة الرئيسية الجديدة من خلال إمكانية استعمالها من الناحية النظرية في تجميع الحواسيب الصغيرة، على غرار جهاز Raspberry Pi 400، حيث تدعم اللوحة الرئيسية معالجات إنتل من الجيل Gemini Lake، كما أن فتحة DDR4 تدعم تركيب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة حتى 8 جيجابايت وبسرعة تصل إلى 2133 ميجاهرتز.

ويمكن توصيل أقراص الحالة الساكنة SSD عن طريق فتحة M.2، بالإضافة إلى توافر قابس SATA-III، كما تدعم فتحة M.2 الثانية تركيبة بطاقة شبكة الواي فاي، مع توافر إمكانية الاتصال بالشبكة المنزلية عن طريق الكابلات بواسطة منفذ جيجابت إيثرنت، بالإضافة إلى توافر منفذ HDMI.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للوحة الرئيسية GLKD-HTI الجديدة على أربعة منافذ USB 3.0 وثلاثة منافذ USB 2.0 لتوصيل وحدات الذاكرة الخارجية والأجهزة الطرفية الأخرى، وأكدت الشركة التايوانية على أن اللوحة الرئيسية الجديدة تتوافق مع نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10، ولكنها لم تفصح عن أية بيانات بشأن طرح اللوحة الرئيسية GLKD-HTI الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.