لوزا بعد انضمامه إلى واتفورد: سعيد باللعب في "البريميرليغ"

عبر اللاعب المغربي عمران لوزا، المنتقل حديثا إلى نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته باللعب في الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”، مؤكداً أنه سيحاول إخراج كل ما في جعبته لتقديم الإضافة للنادي.

وقال لوزا في تصريح للموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد للغاية باللعب لنادي واتفورد، باعتبار قيمته الكبيرة وقيمة الدوري الإنجليزي الذي يتميز بمنافسة كبيرة؛ وهذا العامل سيساعدني كثيرا على مواصلة التقدم.. وسأقدم ما لدي لإعطاء الإضافة لواتفورد”.

وأضاف المتحدث نفسه: “لقد اتخذت قرارا من أجل مواصلة التحسن، لذلك أنا سعيد جدًا بالدفاع عن قميص واتفورد. أردت اكتشاف ثقافة جديدة ومنافسة مختلفة، وأسعى إلى النجاح في التحديات الجديدة”.

ووقع لوزا الذي ينتسب لأب مغربي وأم فرنسية عقدا يمتد لخمسة مواسم كروية مع واتفورد، قادماً إله من نانت الذي قدم معه موسما كروياً كبيراً. ويتطلع اللاعب المغربي إلى مواصلة تألقه، وهذه المرة في “البريمرلييغ”، بعد موسم ناجح في الدوري الفرنسي، سجل خلاله سبعة أهداف وصنع هدفين في 35 مباراة.

وسيلعب لوزا إلى جانب مواطنه آدم ماسينا، الظهير الأيسر “لأسود الأطلس”، الذي نجح مع واتفورد في تحقيق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، بعدما أنهى منافسات دوري البطولة الإنجليزية في المركز الثاني برصيد 91 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر نوريتش سيتي.

وكان واتفورد استغنى مع نهاية الموسم الكروي الماضي عن المغربي الآخر أشرف لزعر، الذي لازم دكة الاحتياط لفترة طويلة، قبل أن يقرر النادي تسريحه.