لوفه الألمانية تعلن عن سعر تلفاز فاخر جديد

أطلقت شركة لوفه (Loewe) التلفاز الفاخر bild s.77 الجديد بسعر يبلغ نحو 12 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التلفاز الجديد يأتي بشاشة OLED قياس 77 بوصة وبدقة وضوح 4K، مع دعم لمعايير HDR ، وهي Dolby Vision و HDR10 و HLG.

ويشتمل التلفاز على سماعة ساوند بار مدمجة مع 10 مشغلات بقوة 120 وات. ويعتمد التلفاز الذكي على نظام التشغيل Loewe os6.3، بما في ذلك خيار تثبيت التطبيقات، مع قرص SSD مدمج سعة 2 تيرابايت.

وتم تجهيز التلفاز بقاعدة مزودة بمحرك ليتمكن المشاهد من تحريك الشاشة في الاتجاه، الذي يرغبه، مع جهاز للتحكم عن بعد من أجل توجيه الشاشة.

وبالنسبة لتقنيات الاتصال الخاصة، فإن التلفاز الجديد يوفر أربعة منافذ HDMI و Toslink و AUX وثلاثة منافذ USB 3.0، كما أنه يدعم تقنيتي Wi-Fi وBluetooth.