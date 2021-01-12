"ليديك" وفيضانات البيضاء

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تعليقات الزوار9
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حوار يفضي إلى تعليق 25 يوما من الاعتصام بطاطا
الحقيقة المرة أننا في سفينة بدون ربان، للأسف الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح
في إطار واحد العقدة … هناك مسطرة …. هناك استثمارات …. هناك بالوعات …. قولو عفا الله عما سلف … مرا جايا انشاء الله. القنوات المغربية تتبع العاصفة الثلجية Filomena التي تضرب مدريد ههه.
عن اي توضيح التوضيح هي فسخ العقدة بين لديك
سيبدا الراشون و المرتشون يتسترون على فضائحهم بالتبريرات القانونية و المسطرية للتغطية على فسادهم الذي انهك سكان الدار البيضاء منذ عقود المحاسبة الشاملة الان دابا لجميع الفاسدين
الرباط و مدن أخرى استقبلت تساقطات اكثر من الدارالبيضاء و لم تغرق. ان لم تستحي فافعل ماشئت. مسؤولين فاشلين، و شركة مفوضة فاشلة، الشعب يريد تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
سيرو تبعدو منا واش كاينة شي شركة مغربية في فرنسا تسير قطاع حساس مثل الماء و الكهرباء و تطهير السائل تبا للإستعمار الاقتصادي
#ارحلوا يجب أن يخرج الكازاويون ضد هؤلاء المرتزقة قهرو الشعب بالزيادات و الخدمات 0
le responsable de lydec avoue clairement qu’ils n’ont rien prévu ni voir venir. une pluviométrie exceptionnelle à casa c’est pas une pemière , vois n’avez aucune excuse messieurs les responsables de lydec et du conseil de la ville de casablanca
يجب مراجعة قانون الانتخابات المحلية او الغاءها بصفة نهائية.لانها لاتزيد الا المشاكل والحزبية والمعارضة والمواطن يبقى يعاني وسطهما.
يجب ان تكون الجماعات تابعة للدولة كاتجهيز متلا.يسيرها مهندسون ومتصرفون وتقنيون حيت يسهرون على البلديات والجماعات احسن من منتخبين اميين همهم حزبهم وابناءهم
باراكا.
لو تم تفويض الأمر لعلال القادوس لكان بإمكانه إنقاذ المدينة بمفرده!