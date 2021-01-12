"ليديك" وفيضانات البيضاء

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

9
  • kala
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:18

    الحقيقة المرة أننا في سفينة بدون ربان، للأسف الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سكفاندري
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:20

    في إطار واحد العقدة … هناك مسطرة …. هناك استثمارات …. هناك بالوعات …. قولو عفا الله عما سلف … مرا جايا انشاء الله. القنوات المغربية تتبع العاصفة الثلجية Filomena التي تضرب مدريد ههه.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لديك باي باي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:26

    عن اي توضيح التوضيح هي فسخ العقدة بين لديك

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الراشون و المرتشون
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:28

    سيبدا الراشون و المرتشون يتسترون على فضائحهم بالتبريرات القانونية و المسطرية للتغطية على فسادهم الذي انهك سكان الدار البيضاء منذ عقود المحاسبة الشاملة الان دابا لجميع الفاسدين

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • hicham
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:34

    الرباط و مدن أخرى استقبلت تساقطات اكثر من الدارالبيضاء و لم تغرق. ان لم تستحي فافعل ماشئت. مسؤولين فاشلين، و شركة مفوضة فاشلة، الشعب يريد تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كازاوي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:38

    سيرو تبعدو منا واش كاينة شي شركة مغربية في فرنسا تسير قطاع حساس مثل الماء و الكهرباء و تطهير السائل تبا للإستعمار الاقتصادي
    #ارحلوا يجب أن يخرج الكازاويون ضد هؤلاء المرتزقة قهرو الشعب بالزيادات و الخدمات 0

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdou
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:48

    le responsable de lydec avoue clairement qu’ils n’ont rien prévu ni voir venir. une pluviométrie exceptionnelle à casa c’est pas une pemière , vois n’avez aucune excuse messieurs les responsables de lydec et du conseil de la ville de casablanca

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد لعيوني
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:51

    يجب مراجعة قانون الانتخابات المحلية او الغاءها بصفة نهائية.لانها لاتزيد الا المشاكل والحزبية والمعارضة والمواطن يبقى يعاني وسطهما.
    يجب ان تكون الجماعات تابعة للدولة كاتجهيز متلا.يسيرها مهندسون ومتصرفون وتقنيون حيت يسهرون على البلديات والجماعات احسن من منتخبين اميين همهم حزبهم وابناءهم
    باراكا.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد ريان
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:56

    لو تم تفويض الأمر لعلال القادوس لكان بإمكانه إنقاذ المدينة بمفرده!

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
"ليديك" وفيضانات البيضاء
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:08 9

"ليديك" وفيضانات البيضاء

صوت وصورة
استثمارات يابانية في السيارات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 14:59 6

استثمارات يابانية في السيارات

صوت وصورة
الفلاحة الإيكولوجية رافعة للتنمية
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:22 1

الفلاحة الإيكولوجية رافعة للتنمية

صوت وصورة
تعويضات خسائر الفيضانات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:35 5

تعويضات خسائر الفيضانات

صوت وصورة
المقبرة اليهودية بورزازات
الإثنين 11 يناير 2021 - 21:59 8

المقبرة اليهودية بورزازات

صوت وصورة
كساد تجارة الجلباب التقليدي
الإثنين 11 يناير 2021 - 20:39 2

كساد تجارة الجلباب التقليدي