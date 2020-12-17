ليفاندوفسكي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم

ليفاندوفسكي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم
أ.ف.ب
الخميس 17 دجنبر 2020 - 21:21

أحرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب في العالم؛ في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز “الأفضل” لعام 2020.

وجرى، اليوم الخميس، الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة، خلال حفل “الفيفا”، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر “الفيفا” بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

ولعب ليفاندوفسكي دورا بارزا في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية؛ من بينها لقب دوري الأبطال، ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاث في الموسم نفسه.

أفضل لاعب رونالدو ليفاندوفسكي ميسي

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‫تعليقات الزوار

2
  • طارق 004
    17 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    حشومة نيمار ميخدش مرة احسن لاعب في العالم مع أنه ممتاز على ليفاندوفسكي

    -7
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  • تهنئة
    17 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    هنيئا للبولندي.يستحقها نظرا لعطائه وتواضعه وأخلاقه… مللنا احتكارها (بالتناوب)من طرف البرتغالي والارجنتيني لسنين عديدة..

    2
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