"ليمفو" تطلق ساعتها الذكية Lem X الجديدة

أطلقت شركة ليمفو ساعتها الذكية Lem X الجديدة، التي تتمتع بحماية جيدة من الغبار والماء وفقا لفئة الحماية IP67.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Lem X الجديدة تعتمد على المعالج MT6739 SoC وذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت؛ حيث يمكن أيضا استخدام الساعة لتشغيل الموسيقى من خلال سماعات الرأس المتصلة عبر البلوتوث.

وتدعم الساعة الجديدة، التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 7.1، وحدة GPS ومستشعر معدل ضربات القلب، فضلا عن الاتصال عبر كل من WiFi وLTE، مما يتيح التنقل والملاحة باستخدام بيانات الخريطة الحالية.

وتشمل الميزات الإضافية عداد الخطوات وكاميرا بدقة 8 ميجابيكسل.

وتشتمل الساعة على شاشة قياس 03ر2 بوصة بدقة وضوح 640 × 590 بيكسل.

وتشتمل الساعة، التي تتوافق مع أجهزة أندرويد وأبل iOS، على بطارية سعة 900 مللي أمبير ساعة، وبالتالي يمكنها تشغيل الموسيقى لمدة أربع ساعات والاستمرار في وضع الاستعداد لما يصل إلى 280 ساعة.