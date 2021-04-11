"ليمفو" تطلق ساعتها الذكية Lem11 بتقنية LTE

كشفت شركة ليمفو النقاب عن ساعتها الذكية Lem11 الجديدة المعتمدة على نظام تشغيل أندرويد Version 7.1.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة ينبض بداخلها المعالج MT6739 ، مع ذاكرة DDR3 سعة 1 جيجابايت، كما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 16 جيجابايت. وتقوم الساعة الذكية Lem11 أيضا بالاتصال بشبكة LTE عبر مودم خاص، مما يعني أنه يمكن أيضا استخدامها بدون هاتف ذكي متصل.

وتم تزويد الساعة بكاميرا بدقة 2 ميجابيكسل، مما يعني إمكانية إجراء مكالمات فيديو أيضا. وتبلغ دقة الشاشة قياس 1.54 بوصة 320 × 320 بيكسل.

وتسمح وحدة GPS المدمجة بتسجيل وحدات التدريب، مع توفير خيار تسجيل معدل ضربات القلب. وتعتمد الساعة على بطارية 600 مللي أمبير ساعة تستمر في العمل لمدة تصل إلى 40 ساعة.

ويصاحب الساعة باور بانك سعة 1200 مللي أمبير ساعة، يمكن وضع الساعة فيه لشحنها، كما أنه مزود أيضا بسماعة خاصة.