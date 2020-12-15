ليمفو تقدم ساعتها الذكية Lem14 الجديدة

كشفت شركة ليمفو النقاب عن ساعتها الذكية Lem14 الجديدة، والتي تتمتع بتقنيات NFC و GPS و LTE، مع دعم Google Play.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Lem14 الجديدة تعتمد على المعالج MT6762 من ميديا تيك مع 4 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت.

وتعمل الساعة بنظام التشغيل أندرويد 10، كما أنها تدعم متجر Google Play، مما يعني أنه يمكن تثبيت التطبيقات المناسبة والاستفادة منها.

ومن المزايا، التي تتمتع بها الساعة أيضا، تقنيات LTE ووحدة WiFi ووحدة NFC، بالإضافة إلى تقنية Bluetooth، ويمكن للساعة تحديد الموقع عبر GPS و GLONASS، كما أن مستشعر معدل ضربات القلب المدمج يمكن استخدامه لتسجيل الأنشطة الرياضية.

وبمساعدة الجسم المعدني، الذي يبلغ سمكه 5ر18 ملم، تتحمل الساعة ضغط الماء، مما يعني أنها مناسبة أيضا للسباحة. ويبلغ حجم الشاشة 69ر1 بوصة، مع دقة وضوح 450 × 450 بيكسل. وتبلغ سعة البطارية 1600 مللي أمبير ساعة، وتصل مدة عملها لمدة يومين في الاستخدام العادي، بعدها سيلزم عملية الشحن لمدة ثلاث ساعات.