"لينك آند كو" تطلق سيارتها 01 الجديدة

أطلقت شركة “لينك آند كو” (Lynk & Co) سيارتها 01 الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة الجديدة تظهر بطول 50ر4 متر، وتوفر مساحة لخمسة أشخاص، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 73ر2 متر تؤهلها لسعة 466 لترا من الأمتعة.

وتعتمد السيارة على نظام دفع هجين يتكون من محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 5ر1 لتر ومحرك كهربائي بقوة 105 كيلووات/143 حصان و40 كيلووات/54 حصان. وبهذه القوة تصل السرعة القصوى إلى 190 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6ر6 لتر/100 كلم.

ومع النسخة Plug-In تبلغ القوة 132 كيلووات/180 حصان و60 كيلووات/82 حصان، تصل بها السيارة إلى السرعة القصوى 210 كلم/س. وتعتمد السيارة في هذه النسخة على بطارية سعة 14.1 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 69 كلم. ويقلص هذا الاستهلاك إلى 1.2 لتر/100 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية للسيارة على سقف بانورامي ضخم، ونظام إلكتروني للتحكم في مسافة الأمان، وقمرة قيادة رقمية، وشاشة لمسية في الكونسول الأوسط، كما تم دمج كاميرا سيلفي في نظام الملتيميديا.