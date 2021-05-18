"لينوفو" تدشن علامة جديدة لملحقات الحاسوب

أعلنت شركة لينوفو عن تدشين علامة تجارية فرعية جديدة باسم Lenovo Go لإنتاج ملحقات الحاسوب.

وأعلنت العلامة التجارية الجديدة عن إطلاق باور بانك لأجهزة اللاب توب وفأرة لاسلكية يتم شحنها إما عن طريق كابل USB-C أو لوحة الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، ومن المخطط له أيضا إطلاق منتجات صوتية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الباور بانك Lenovo Go Laptop الجديد يأتي بسعة 20000 مللي أمبير ساعة ويتيح إمكانية شحن أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية والملحقات الطرفية USB المختلفة بقدرة تصل إلى 65 وات كحد أقصى، ويتضمن الباور بانك الجديد اثنين من منافذ USB-C ومنفذ USB-A، كما يدعم الباور بانك الجديد تقنية الشحن Passthrough.

وتمتاز الفأرة اللاسلكية الجديدة من Lenovo Go بإمكانية توصيلها لاسلكيا بما يصل إلى ثلاثة حواسيب أو أجهزة لاب توب إما عن طريق تقنية البلوتوث أو بواسطة وحدة الإرسال المرفقة معها.

وأهم ما تمتاز به الفأرة اللاسلكية هي إمكانية الشحن المزدوج بواسطة منفذ USB-C أو عن طريق معيار الشحن اللاسلكي Qi؛ حيث يمكن شحنها عن طريق لوحة شحن Qi أو بواسطة هاتف ذكي يدعم تقنية مشاركة الطاقة لاسلكيا Wireless Power Sharing.

وتزخر الفأرة الجديدة ببطارية سعة 380 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيل البطارية لمدة شهرين إلى ثلاثة شهور، ويكفي شحن البطارية لمدة 15 دقيقة لاستعمال الفأرة لمدة أسبوع.

وأعلنت شركة Lenovo Go عن طرح الملحقات التكميلية الجديدة في الأسواق خلال حزيران/يونيو المقبل بسعر 60 دولارا أمريكيا للفأرة و90 دولارا أمريكيا للباور بانك.