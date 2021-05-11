لينوفو تقدم الحاسوب اللوحي Xiaoxin Pad Pro الجديد

لينوفو تقدم الحاسوب اللوحي Xiaoxin Pad Pro الجديد
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 11 ماي 2021 - 03:23

كشفت شركة لينوفو النقاب عن الحاسوب اللوحي Xiaoxin Pad Pro الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة الفاخرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها Xiaoxin Pad Pro الجديد يمتاز بتصميم أنيق للغاية، ويشتمل على شاشة OLED بدقة وضوح 2560 x 1600 بيكسل وبنسبة باعية 16:10.

ويبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز، ونسبة التباين الديناميكي 800000:1 مع درجة سطوع قصوى تبلغ 600 نيت، بما في ذلك عرض محتويات HDR 10 وDolby Vision.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 870 القوي، ولم تفصح الشركة الصينية عن المزيد من البيانات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد.

Xiaoxin Pad Pro الحاسوب اللوحي الشركة الصينية شركة لينوفو

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