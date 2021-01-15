مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة يجمع الوزير رباح بنظيره الإسرائيلي

شارك عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في مؤتمر دولي حول الطاقة إلى جانب كل من إسرائيل ومصر والسودان والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن هذا المؤتمر الدولي “يعد خطوة تاريخية في إطار التعاون والحوار بين إسرائيل والدول العربية في مجال الطاقات المتجددة والبحث والتطوير”.
ولأول مرة منذ توقيع “اتفاق إبراهيم” واستئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، عقد وزراء الطاقة من الدول العربية التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مؤتمراً مشتركاً مساء الخميس عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.
وعقد هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع الشهر الماضي في أبو ظبي، الذي ضم وزراء الطاقة من إسرائيل والإمارات والبحرين والولايات المتحدة.
وتقرر في ما بعد الاجتماع مرة ثانية وتوسيع الشراكات المتعلقة بالطاقة لتشمل المغرب والسودان ومصر أيضا.
وناقش الوزراء نتائج التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، خصوصا في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير، وفق ما كشفته وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، أكد قبل أيام أن المخطط المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتطلع إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمائة في أفق 2030.
وأشار الوزير إلى أن المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يتوق، أيضا، إلى تجاوز نسبة 52 في المائة من القدرة الكهربائية الموضوعة انطلاقا من مصادر متجددة، وتابع بأن المغرب، تبعا للتوجيهات الملكية، منخرط في مسلسل الانتقال الطاقي منذ سنة 2009 من أجل تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مع تعزيز الاندماج الإقليمي.
وأكدت دراسة اقتصادية، صادرة حديثا عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، بالمملكة العربية السعودية، أن المغرب يتصدر البلدان العربية في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، متبوعا بمصر فالأردن.
وأوضحت الدراسة أن قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى عدد أكبر من العمال لكل ميغاواط من الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة مقارنة بقطاعات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، لافتة إلى أن هذا النوع من الطاقة يستحوذ على قرابة 1 (واحد) في المائة من إجمالي التوظيف في المغرب ومصر والأردن.
وفي هذا السياق، أشارت الدراسة إلى أن هذه الأرقام تتماشى مع تقديرات حديثة لوكالة الطاقة الدولية، التي تؤكد أن الطاقات المتجددة قادرة على توظيف أكثر من 40 مليون شخص بحلول 2050.
بالفعل كما سبق الاشارة اليه يجب الاستعانة بالخبرة الإسرائيلية في ميدان تدبير و تصريف المياه و ايضا في مجال الكهرباء و الطاقات المتجددة و تخزينها لا تنسوا ان في صحراء إسرائيل توجد واحدة من اكبر محطات العالم لانتاج الطاقة الشمسية، حبذا لو تكن هناك شراكة لنقل التكنولوجيا بين المكتب الوطني للكهرباء المسمى ONE و السلطات الإسرائيلية خاصة في ميدان Smart grids …..
السلام عليكم
و أين المشكل؟
الوزير حضر مؤتمرا دوليا، و حتى لو كان لقاءا ثنائيا فالعيرة في الخواتيم.
أنا مع مقاطعة لقاءات جور السوء، و حتى العلاقات مع الجزائر أطلب كمواطن مغربي بقطعها.
اللهم اكفنا شر الأصدقاء، أما الأعداء فنحن كفيلون بهم.
العلمانيون على الاقل ليسوا بمنافقين ….اما عندكم ..انتم المهم هو بقاء المناصب.. ههههه او الله ايلا حشمت بلاصتكوم …اكبر المنافقين هوما الاخوان اامسلمين….تجار الدين…..المهم مبروك الاموال لي جمعتو …لقيتو لغفلة
نريد في إطار الاعتراف الدولي بالصحراء المغربية إسترجاع سبتة ومليلية والصحراء الغربية من يد الجزائر التي افلحت لحد الآن في إلهاء المغرب بالصحراء الجنوبية.
شارك عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة (القيادي في حزب العدالة والتنمية) هادي لاش زعمة راه كلشي باين
بغض النظر عن هذا المؤتمر الذي ياتي في خضم الخنوع للتحولات الاقليمية الدولية الذي يخول الكيان الصهيوني التفوق العلمي والتقني على الاعراب .. يبقى المسمى رباح اكبر متشبث بالجاه والسلطة ويمكنه ان يضرب كل المبادئ عرض الحائط من اجل ان يظل ملتصقا بمنصب الوزارة او غيرها من المناصب وهو الذي خذل ابن كيران الذي ادخله الى الحكومة..؟!؟ فالبارحة يستدرج العثماني كاحد المتمزغة لتوقيع اتفاقية التطبيع وهو مصدوم بما سيكتب عنه التاريخ في السجل الاسود وعن حزبه اللاعدالة واللاتنمية ..وكل هذا ياتي لمن يقبل ان يكون داخل لعبة الاستدراج المخزني الكبير من خلال ريع المناصب والسلطة وصدق العليم ملك الملوك
“وسنستدرجهم من حيث لايعلمون..” نعم انه الاستدراج ببيع الدين بمتاع الدنيا فبئس التجارة الخاسرة.
مجرد حجج لتكريس الخيانة، دول غارقة في الخيانة حتى الأذنين، عن أي طاقة تتكلمون و دولكم غارقة في الفقر و الفساد و الطغيان، الكيان الصهيوني يركبكم لتسويق نفسه فقط و لا يعنيه تقدمكم بل هو أحرص ما يكون على تخلفكم و رجوعكم للعصر الحجري، و لكن ماذا نقول ابتلانا الله بحكام أغبياء جهلة و شعوب بعيدة عن الله خانعة للعدو
الحمدلله والشكر لله،الذي كشف حقائق الأشخاص ومعادن الرجال،وأصبح أمرهم ظاهرا للعيان،الإنتهازية واستغلال الفرص،والشد عليها بالنواجد،أما المبادئ والمواقف فليس لها مكان في هذا الحزب.
يقول تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر)،تحيةلوزير خارجية مصر ومساعده أنداك،في عهد السادات لما وقع السادات معاهدة كامب ديفيد،لم يعجبهما الأمر،فقدما استقالتهما على الفور،وبقي ذكرهما طيبا،أماهؤولاء بنو جلدتنا