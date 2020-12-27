مؤسسات جديدة تعزز العرض الجامعي بجهة كلميم

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على توقيع خمس اتفاقيات شراكة من أجل إحداث كليات ومدارس عليا بأقاليم جهة كلميم وادنون، في إطار تحسين العرض التربوي والجامعي بالجهة.

وهمت مراسيم التوقيع، التي تزامنت مع انعقاد أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، اتفاقية شراكة تروم إحداث كلية العلوم الاقتصادية، وتحويل المدرسة العليا للتكنولوجيا الحالية إلى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بغلاف مالي قيمته 80 مليون درهم.

كما تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة، تهدف الأولى إلى بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في كلميم بميزانية بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون درهم، فيما تروم الثانية تعزيز وتوسيع العرض التربوي بمركز الأقسام التحضيرية في المدينة ذاتها بمبلغ يبلغ 2.840 مليون درهم.

وبغلاف مالي يصل إلى 75 مليون درهم، أشرف أمزازي أيضا على توقيع اتفاقية شراكة، قصد تشييد المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، إضافة إلى اتفاقية مماثلة باعتمادات مالية بلغت 81 مليون درهم، لإحداث كلية متعددة التخصصات بأسا الزاك.

أما بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالمعهد العالي لمهن البحر والصحراء المزمع إحداثه بجماعة الوطية في إقليم طانطان، فقد تم تأجيل التوقيع عليها إلى حين الرفع من الاعتمادات المرصودة لها في غضون الأسابيع المقبلة، في أفق تحسين وتثمين العرض والتكوين التعليميين بالمنطقة.