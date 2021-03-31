احتفاء بمدارس إيكولوجية جديدة في خريبكة

احتضنت مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة خريبكة مراسيم الاحتفاء بالمؤسسات التعليمية المتوجة في برنامج “المدارس الإيكولوجية”، وذلك بحضور عبد الحميد الشنوري، عامل إقليم خريبكة، ومصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ولبنى بلبكري، المكلفة ببرنامج التربية البيئية بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الوفد الرسمي قام بزيارة إلى معرض لإنتاجات الأندية البيئية للمدارس التعليمية المتوجة، ليتم بعد ذلك رفع اللواء الأخضر الدولي للبيئة بمدرسة عائشة أم المؤمنين، وتسليم شارة اللواء الأخضر لممثلي مدرسة كم اعويد الما، اللتين اشتغلتا على المحاور الأساسية المتمثلة في التقليص من استهلاك الماء والطاقة، والتدبير الجيد للنفايات، فيما تم تسليم الشهادة البرونزية لمدرسة البيروني التي اشتغلت على محور التقليص من استهلاك الطاقة.

وأضاف المصدر ذاته أن مراسيم الاحتفاء بالمؤسسات المذكورة جرت بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة والطاقم الإداري والتربوي، والتلميذات والتلاميذ أعضاء الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية المتوجة في إطار برنامج “المدارس الإيكولوجية”، الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، عن “أهمية هذا الحدث البيئي المتمثل في تتويج مؤسسات تعليمية في برنامج المدارس الإيكولوجية، الذي يعد ثمرة شراكة ناجحة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء”.

وأضاف أن “الأكاديمية الجهوية تعمل على مواكبة المؤسسات التعليمية ودعمها من أجل الانخراط في هذا البرنامج الطوعي، وعيا بأهمية التربية البيئية في تشكيل معالم شخصية مواطنة ومواطن الغد”، معتبرا أن “الأنشطة البيئية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية، التي تجد لها اليوم إطارا تشريعيا مؤسساتيا يتمثل في اعتماد القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تصب جميعها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والغايات والمرامي الكبرى للمنظومة التربوية لبلادنا”.

من جهتها، أكدت ممثلة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة “أهمية هذا البرنامج الذي حقق نتائج جيدة منذ انطلاقته سنة 2006، والأهمية التي توليها له صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة”، منوهة في الوقت ذاته بـ”الانخراط الإيجابي للأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ والشركاء في هذا البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز التربية البيئية والتنمية المستدامة داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية”.

وأضافت المسؤولة ذاتها أنه “تم تنزيل برنامج العمل المشترك بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم الموسم الدراسي 2019-2020، هذه السنة باستحضار الظروف التي يعرفها العالم وكذا بلادنا المتمثلة في جائحة كورونا، مع ما يتطلب ذلك من اتخاذ للتدابير الاحترازية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كوفيد-19”.

وفي كلمة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، أشار إلى أن “النتائج المحققة بهذه المديرية هي ثمرة المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين التربويين من أطر تربوية وإدارية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وانخراطهم الإيجابي في إشاعة قيم وسلوكيات المحافظة المستدامة على البيئة”، مؤكدا أن “المديرية الإقليمية لخريبكة ستضاعف جهودها من أجل توسيع قاعدة المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج الهام”.

يشار إلى أن برنامج “المدارس الإيكولوجية” يعد أحد برامج المؤسسة الدولية للتربية البيئية (FEE)، الذي تم اعتماده بالمغرب منذ سنة 2006، من خلال مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ويهدف إلى نشر الوعي وإشاعة قيم وسلوكيات للمحافظة المستدامة على البيئة، من خلال تكوين جيل مسؤول بيئيا ومؤمن بقيم التنمية المستدامة.

ويمكن لأي مؤسسة بالتعليم الأولي والابتدائي المشاركة الطوعية في هذا البرنامج، عبر إنجاز مشروع بيئي للمدرسة، باختيار عدد من المحاور السبعة المتمثلة في التقليص من استهلاك الماء والطاقة، والتدبير الجيد للنفايات (ثلاثة محاور ذات أولوية)، والعناية بالتغذية، والاهتمام بالمحافظة على التنوع البيولوجي، وإشاعة التضامن والتغيرات المناخية (أربعة محاور مكملة).