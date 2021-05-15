مؤسسة الجابري تطالب بإغلاق المكتب الإسرائيلي

طالبت مؤسسة عابد الجابري للفكر والثقافة السلطات المغربية بإلغاء كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وبإلغاء كافة الاتفاقيات التي جرى إبرامها مع دولة الاحتلال، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو التجارية.

كما طالبت المؤسسة، في تفاعلها مع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ أيام، بـ”قطع العلاقات مع الصهاينة وإغلاق مكتب الاتصال وطرد رئيسه من المغرب”.

وأدانت المؤسسة أشكال التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أنه “يمثل دعما مباشرا للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه، وخدمة للمخططات الصهيو-أمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما تسمى ‘صفـقة القرن’، التي تتهاوى أمـام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الأسطورية”.

وأكدت مؤسسة عابد الجابري أن على المسؤولين العرب والمسلمين أن يتحملوا مسؤولياتهم الكاملة في تحرير فلسطين والقدس وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، “ما يلقي عليهم مسؤوليات جسيمة ويفرض عليهم تقديم كافة أشكال الدعم والسند للشعب الفلسطيني البطل”.

وناشدت المؤسسة نفسها “المثقفين وكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار الـعـالـم الرفع من وتيرة نصرة فلسطين والفلسطينيين، والتصدي للإرهاب والإرهابيين الصهاينة وما يمثلونه من أخطبوط سرطاني يشكل خطرا محدقا بالأمن والسلم العالميين”.