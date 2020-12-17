"مؤسسة نوبير الأموي للتضامن" ترى النور قريبا

تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني السادس للمركزية النقابية “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، المنعقد في نونبر 2018، من المقرر أن ينعقد يوم الجمعة 18 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر النخيل الدار البيضاء، لقاء تأسيسي لمؤسسة نوبير الأموي للتضامن، بحضور عدد محدود، ونقل تفاعلي عن بُعد عبر الصفحة الرسمية للكونفدرالية.

وأشارت معطيات توصلت بها هسبريس إلى أن هذا التأسيس يأتي، ليس من واجب العرفان بالتضحيات التي بذلتها الطبقة العاملة، رجالا ونساءً، فقط، وإنما لضرورات موضوعية في التوفر على مؤسسة تُعنى بالرصيد التاريخي وبالعطاء المادي والمعرفي الذي ساهمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كمكون أساس في الحركة النقابية بالمغرب، ودور نوبير الأموي خلال أربعة عقود من العطاء الفعلي، اجتماعيا وسياسيا.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج هذا اللقاء التأسيسي سيعرف تقديما عاما حول المؤسسة وشروط التأسيس، ثم كلمة الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكلمة عائلة نوبير الأموي، وعرض شريط وثائقي حول نوبير الأموي، وآخر يضم عددا من الشهادات، ليختتم اللقاء بحفل فني من تنشيط الزجال عزيز غالي.