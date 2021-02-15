مؤسسة ورزازات: الرداءة تهاجم مكاسب المملكة

اعتبرت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة أنه بعد الانتصارات الدبلوماسية والميدانية المتلاحقة التي حققتها المملكة المغربية في الدفاع عن الوحدة الوطنية المقدسة، و”بعد كنس جنودنا الأشاوس لعناصر البوليساريو، وإعادة فتح معبر الكركرات في ملحمة تاريخية متزنة غير مسبوقة”، جندت الجارة الشرقية مختلف وسائلها الإعلامية في محاولات يائسة لخدش المسار التنموي المغربي بالتضليل تارة وبالكذب المكشوف تارة أخرى”، في إشارة إلى “برنامج قناة الشروق الجزائرية المأمورة”.
وأدانت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة “هذا الأسلوب الدنيء الذي لا يمت إلى مهنة الصحافة ومواثيقها بأي صلة”، مؤكدة، بكل هياكلها، أن “مثل هذه السلوكات الرديئة والدنيئة، إنما هي رد فعل ميؤوس يدل على الاندحار الشامل للنظام العسكري بالجزائر، إضافة إلى محاولة إلهاء الشعب الجزائري بمشاكل خارجية وهمية يعلق عليها صناع القرار في تلك البلاد فشلهم الاقتصادي”.
لمثل صانعي هذه السلوكات السافلة والخسيسة تؤكد المؤسسة أن “ذلك لن يزيد الشعب المغربي إلا تماسكا وتمسكا متينا بالملك محمد السادس ضامن وحدة الأمة وصانع أمجادها، علما أن ثوابت الأمة المغربية تحمل دائما معنى القدسية الأبدية لدى الشعب المغربي قاطبة”.
كيان لقيط هجين لا تاريخ له كال جاء زائر لايمكن بأي حال ان يفهم معنى الطقوس و البروتوكولات التي تربط الملكيات بشعوبها. المغاربة عاشوا لأزيد من اثنا عشر قرنا تحت نظام ملكي ودولة مركزية ذات اصالة وعراقة وتقاليد و سطوة وجولة و هيبة وأعراف، ونظام المخزن يبقى رغم اي عيب ضمانة استقرار واستمرار وهيبة هذه الدولة، و سلطة ابوية على جميع المغاربة الذين يقبلون يد الملك لانه أب لهم مثلما يقبل اي انسان يد ابيه، و الانحناء امامه اشارة احترام وخضوع لملكه ولا تحتمل اي تأويل ديني او غيره مثلما يحاول السفهاء اثارته فلا يوجد عاقل يتخيل ان احدا ينحني امام الملك عبادة او اشراكا له مع رب العباد، وهذه اداب لايفهمها اللقطاء، اما عقلية النيف المبني على التباهي بلاشيئ و النرفزة على لاشيئ والعيش في اوهام الحرب الباردة و العقلية السوفياتية البائدة و شيطنة المغرب وكل ما يأتي منه فصدقوني لا علاقة له بالصحراء بل بتاريخ المغرب و عراقته مقابل هجانة القهوة الإقليمية تاريخا وحاضرا.
طبعا… ماذا تعتقدون ؟ هل تتصورون عقليات حجرية وعسكرية قادرة على استيعاب الحوار الديبلوماسي والتجاوب مع النقاش الفكري المتحضر ؟؟؟ طبعا لا… بلغ الانحطاط أسفل السافلين في قنواتهم الرسمية .. لم يسبق للمغرب أن اعتمد على قنواته الرسمية أو أساليب كارتوينة قدحية للنيل من خصومه… آن الأوان لتغيير الأساليب نحن كذلك… يجب استدعاء سفيرنا بالجزائر للالتحاق بالمغرب… وتجميد جميع العلاقات الرسمية مع جارة السوء… لي عطا الله هو هذا… اللهم ظرب الظالمين بالظالمين… الحراك الشعبي الحر قادر أنه يغير النظام الفاسد عندهم. وإذا تحرشوا بنا عسكريا… حي على الفلاح.. وحي على السلاح… سأكون أول المتطوعين والله على ما أقول شهيد. تاوناتي
شكرا لقناة( الشرور) لانها بسخافتها وغباءها واستهتارها برمز ووحدة المغرب سيدنا محمد السادس اعطت لجميع المغاربة فرصة اخرى لتجديد البيعة والولاء لامير المؤمنين حفظه الله ونصره!!!! اللهم احفظه من كل حاسد اذا حسد!!!! ملكنا خطوط حمراء وليس خط واحد احمر!!!!
نداء إلى نساء ورجال القانون والحقوقيات والحقوقيين مغاربة أو أجانب إلى اللجوء للمحاكم بالمغرب وخارجه لمتابعة كل منظمة أو دولة تمول وتحتضن كل شخص أو قناة “غروب” وانحطاط بتهمة العنصرية ومعاداة السامية والدعوة إلى الكراهية كما رأينا مؤخرا بالجزائر الشقيقة. أتأسف كثيرا لشعب الجزائر الجميل النبيل والأبي التواق للانعتاق سياسيًا وفكريا واقتصاديًا إنه شعب أبان أفراده خصوصا عندما تتاح لهم الفرصة لمغادرة أرضهم وأحبابهم في الجزائر أبانوا عن قوة هادئة خلاقة ذات بعد النظر في جميع الميادين (جيوسياسي اقتصادي علمي ….) بما في ذلك حبهم ودعوتهم للتجمع المغاربي الكبير الحر…..
سبحان الله العظيم هاد الجار الخبيت لي دار فيها يديه تا يعميها .
والله الى وليتو أضحوكة ، انقلب السحر على الساحر، بغاو يفرقو الملك والشعب وكان العكس كولشي تضرب ليهم في الزيرو بحال وجههم.
دابا كولشي جربوه بقى ليهم غير النديب او ماشي حتى النديب العادي هاداك لي تا يطلعوه في الاتجاه المعاكس.
خص الشعب يديهم كلهم لبويا عمر او لدار العجزة في السجن والعدس او الخبز قاصح كل نهار حتى يوليو عدس.
فعل متوقع من الجار الشرقي..هذا دليل قاطع على ريادة ا لمغرب قاريا التي ازعجتهم..القوة الاقليمية تنبع من الانسان و تخدم الانسان ..اما الجزاءر فقد استقضت وو جدت نفسها امام دولة ليست في طاقتها و لا تستحقها و الدليل هو المشاكل التي تحيط بها مع دول الجوار..بات دورها مكشوف ..تمزيق ما لم يستطع المستعمر اكماله
الله الوطن الملك، عاش الملك،ملكنا عزيز علينا حفظه الله لشعبه ووطنه من طنجة حتى الكويرة، أما الاعداء عرفناهم أعداء للشعب المغربي والجزائري من عام ألف وتسعة مائة واثنين وستين، لا يهموننا، الصحراء مغربية والمحيط الاطلسي بحرنا والسمك سمكنا، موتوا بغيظكم يا أعداء المغرب الشريف
لا يجب تسميتها بقناة الشروق بل قناة الشرور والانحطاط بامتياز