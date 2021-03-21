مؤسسة "FOS-Agri" تواكب امتحانات الباكالوريا

تأسست مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري ــ قطاع الفلاحة ــ المعروفة بإسم FOS-Agri سنة 2015 بموجب القانون رقم 60.12 بمبادرة من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بهدف إرساء العمل الاجتماعي لصالح موظفي قطاع الفلاحة على أسس متينة ومهنية وبلورة وتنزيل استراتيجية عمل اجتماعي تكون فعالة ومستدامة.

وفي هذا المنظور، فإن FOS-Agri التي تتبنى قيم الإنصاف، والقرب، وروح الخدمة، والإدماج، والتي تتمثل مهمتها في تحسين ظروف الحياة والعمل لموظفي قطاع الفلاحة، تعمل دائمًا، بدعم من السيد وزير الفلاحة وكافة مكونات الوزارة خاصة السيد محمد صديقي الكاتب العام لقطاع الفلاحة، وذلك منذ إنشائها، لتطوير المزيد من الخدمات الاجتماعية القادرة على تلبية احتياجات موظفي القطاع والاستجابة لتطلعاتهم.

وتقدم FOS-Agri اليوم خدمات متنوعة، نذكر منها التأمين الطبي والاجتماعي، والمساعدات المالية، ومساعدات السكن، والأنشطة الثقافية والترفيهية، وأنشطة تعليمية وتدريبية أخرى، ناهيك عن الشراكات المختلفة الموقعة مع مؤسسات التمويل والتأمين.

في هذا السياق، نظمت FOS-Agri في الفترة ما بين 15 و17 مارس 2021 دورة تدريبية لصالح أبناء المنخرطين في السنة الثانية من البكالوريا، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين ومعتمدين وطنيا ودوليا. وقد مكنت هذه المبادرة التي تم إطلاقها في عام 2017، حوالي 300 تلميذ وتلميذة حتى الآن من الاستفادة من التدريب الذي يسمح لهم بالاعتماد على مواردهم الخاصة لزيادة فرصهم في النجاح، وذلك من خلال برامج الاستماع والدعم والتدريب الهادف.

ويشمل البرنامج أيضًا آباء وأولياء التلاميذ، من خلال جلسات “تدريب الوالدين” الجماعية التي تهدف إلى اكتساب أدوات فهم الطفل وإدارة العواطف والتواصل الفعال من أجل مساعدتهم على مواكبة أبنائهم نحو طريق النجاح والحصول على شهادة الباكالوريا.

وبالتالي، تعزز FOS-Agri مكانتها كشريك اجتماعي مرجعي على المستوى الوطني وتواصل سعيها الحثيث من أجل تحقيق غاياتها النبيلة والمتمثلة في المساهمة في تحسين ظروف حياة موظفي ومتقاعدي قطاع الفلاحة.