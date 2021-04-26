مؤشرات البناء والتأمين تتحسن في البورصة

سجل مؤشر “مازي”، في سوق البورصة، تحسنا بنسبة 0,5 في المائة، أي بنسبة 3,5 منذ بداية السنة؛ وهو التطور الأسبوعي الذي يعزى، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بـ2,2 في المائة و”التأمينات” بـ1,6 في المائة.

ووفق مذكرة لبنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية، فإن المؤشرات القطاعية لـ”شركات التمويل والخدمات المالية” تراجعت بـ1,3 في المائة.

وكشف المصدر ذاته أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع بـ464,4 ملايين درهم مقابل 273,9 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 92,9 ملايين درهم، مقابل 52,1 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.