مؤشرات المناجم والمحروقات تنعش بورصة البيضاء

أشارت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية بخصوص نشاط البورصة، إلى أن هناك شبه استقرار لمؤشر “مازي”.

وقد شمل هذا التطور زيادات المؤشرات القطاعية لـ”البترول والغاز” بـ7,5 في المائة، و”الاتصالات” بـ0,6 في المائة، و”المناجم” بـ4,2 في المائة، وكذا انخفاضات في مؤشرات “البنوك” بـ1,3 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ0,5 في المائة، و”الفلاحة” بـ0,6 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 2,8 مليار درهم مقابل 11,4 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 322 مليون درهم مقابل 387,3 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.