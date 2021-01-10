مؤشرات المناجم والمحروقات تنعش بورصة البيضاء

مؤشرات المناجم والمحروقات تنعش بورصة البيضاء
صورة: أرشيف
الإثنين 11 يناير 2021 - 00:04

أشارت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية بخصوص نشاط البورصة، إلى أن هناك شبه استقرار لمؤشر “مازي”.

وقد شمل هذا التطور زيادات المؤشرات القطاعية لـ”البترول والغاز” بـ7,5 في المائة، و”الاتصالات” بـ0,6 في المائة، و”المناجم” بـ4,2 في المائة، وكذا انخفاضات في مؤشرات “البنوك” بـ1,3 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ0,5 في المائة، و”الفلاحة” بـ0,6 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 2,8 مليار درهم مقابل 11,4 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 322 مليون درهم مقابل 387,3 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.

البترول والغاز المؤشرات الأسبوعية بورصة الدار البيضاء مؤشر مازي

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‫تعليقات الزوار

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  • mohasimo
    الإثنين 11 يناير 2021 - 00:36

    بغينها تنعشنا حنا الشعب المدقوع, واش ترفحتوا أشعب؟, واش دايرين لباس؟, مغربي غيور وبقوة على بلادو وضد كل المافيات التي تسرق الشعب المسكين المدقوع, ها كوفيد ها الفيضانات, تفضحنا أمام العالم ومن جهتي خلي العالم يعرف تفرجوا فينا تنموتوا وتنغرقوا بكوفيد وشتا, أما الصحة فحدث ولا حرج, من فظلك أنشري هسبريس.

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