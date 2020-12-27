مؤشرات سوق البورصة تواصل الارتفاع بالمغرب

عرف نشاط البورصة ارتفاع مؤشر “مازي” بـ0,3 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 6,4 في المائة، وفق ما أورده بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية.

ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، وفق البنك المركزي، إلى تراجع المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” (0,5 في المائة)، و”الصناعات الغذائية” بـ1,7 في المائة. وفي مقابل ذلك، ارتفعت المؤشرات المتعلقة بـ”خدمات النقل” و”الموزعين”، على التوالي، بـ2,2 في المائة و1,2 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1,7 مليارات درهم مقابل 2,1 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 291,9 مليون درهم مقابل 184,4 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.