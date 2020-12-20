مؤشرات قطاعية تنشط أداء بورصة الدار البيضاء

أشار بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية بخصوص نشاط البورصة إلى أن مؤشر “مازي” ارتفع بـ3 بالمائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 6.2 في المائة.

وأرجع المصدر هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ”البناء ومواد البناء” بـ2.2 في المائة، و”البنوك” بـ3.8 في المائة، و”الأغذية الزراعية” بـ4.2 في المائة.

وفي مقابل ذلك انخفضت المؤشرات المتعلقة بـ”الكهرباء” بـ0.4 في المائة، و”الشركات القابضة” و”النقل” بـ0.3 في المائة، وفق بيانات المصرف المركزي.

كما أورد بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 2.1 مليار درهم، مقابل 423.2 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 184.4 ملايين درهم، مقابل 82.7 ملايين درهم الأسبوع الذي سبقه.