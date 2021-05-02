مؤشر تفشي فيروس "كورونا" 0,8 في المغرب

مؤشر تفشي فيروس "كورونا" 0,8 في المغرب
صورة: أ.ف.ب
الأحد 2 ماي 2021 - 17:08

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـكوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 5 ملايين و55 ألفا و239 شخصا، لافتة الانتباه إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و260 ألفا و605 أشخاص.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511 ألفا و856 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 498 ألفا و415 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9028 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (183)، ومراكش آسفي (50)، والرباط سلا القنيطرة (23)، وسوس ماسة (16)، والشرق (9)، و(4) بكل من جهتي طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والداخلة وادي الذهب (2)، وحالة واحدة بكل من جهات درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون. وتتوزع الوفيات على حالتين بجهتي الدار البيضاء-سطات، ودرعة تافيلالت.

وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1407,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4413 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 328 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و173 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لفيروس كوفيد-19 فقد بلغ 10,4 في المائة.

الحملة الوطنية للتلقيح حالة شفاء فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

4
  • stop
    الأحد 2 ماي 2021 - 17:28

    طلقو الناس تعيش وتسافر را العدد قليل بزاف مع أوروبا لي بدات تترخف على الناس وباراكا من الدكتاتورية الغبية

    22
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  • اللهم ارفع عنا الوباء
    الأحد 2 ماي 2021 - 17:38

    هده نتائج الإغلاق الليلي والتلقيح ووغي المغابة
    أرجو أن لا تتكرر مسات 2020 اتناء عيد الفطر وعيد الاضحى
    وما يقع الان في الهند الا نتيجة التسيب واللامبالاة المسؤولين أولا الدين أسرعوا وتهوروا بقبول الاحتفالات والاختلاط دون …….
    فمزيدا من اليقضة والتوعية و تشديد الرقابة والإجراءات والقيود
    اللهم ارفع عنا الوباء والغباء

    7
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  • ملاك
    الأحد 2 ماي 2021 - 17:38

    الله علي الكدوب في الراديو كيقولو الناس كنمشي تشري الادويه بلا مدوز علي الصبيطار و العدد كتير كلشي كيشري الان الدواء و كتعالجو في منازل ديالهم الا الحالات الصعبه الله ارحم لي ماتو

    -10
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  • نوفل
    الأحد 2 ماي 2021 - 17:59

    إلى المعلق الكريم ملاك، رقم 3، لاحظ عدد الموتى بكورونا مقارنة مع العديد من الدول. قليل جدا. نسبة ملأ الأسرة للحالات الخطيرة لا بتجاوز 10٪
    جيد ان يحس مواطن بعرض من الأعراض ويشتري دواء ويعالج، ولا يصل والحمد لله لحالة خطيرة كي يذهب للمستشفى للعلاج.

    6
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