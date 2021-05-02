مؤشر "مازي" يرتفع في سوق البورصة المغربية

أفادت مذكرة بنك المغرب بخصوص المؤشرات الأسبوعية بأن مؤشر “مازي” سجل في سوق البورصة ارتفاعا بـ 0,9 في المائة، ليسجل بذلك منذ بداية السنة نسبة 4,4 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى بالأساس إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البترول والغاز” بـ 4,2 بالمئة، و”الأغذية الزراعية” بـ 2,5 بالمئة، و”الأبناك” بـ 0,5 بالمئة، بينما تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “الترفيه والفنادق” و”الاتصالات” بـ 2,8 بالمئة و1,3 بالمئة على التوالي.

وأضافت مذكرة بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع بـ 537,1 مليون درهم مقابل 464,4 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 107,3 ملايين درهم مقابل 92,9 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.