مؤشر "مازي" ينخفض بـ2 % في بورصة البيضاء

أفادت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب الخاصة بسوق البورصة بأن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ 2 في المائة، ليعود إلى مستواه مطلع السنة، عازية ذلك، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرين القطاعيين لـ”الاتصالات” بـ 6.6 في المائة، و”البنوك” بـ 1.8 في المائة، وكذا تراجع مؤشري “البترول والغاز” و”الموزعين” بـ 1.2 و1 في المائة تواليا.

وختمت مذكرة بنك المغرب خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 فبراير 2021 بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 428.1 مليون درهم، مقابل 289.7 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 84.4 ملايين درهم مقابل 57.6 ملايين درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.