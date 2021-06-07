مؤشر "مازي" يواصل الارتفاع في بورصة البيضاء

أوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الفترة ما بين 27 ماي و2 يونيو الجاري، أن مؤشر “مازي” عرف ارتفاعا بـ1.3 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 8.7 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس، بالأساس، تطور المؤشرات القطاعية لـ”الصناعات الغذائية” بـ3.5 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ2.8 في المائة، والأبناك” بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بقطاعي “البترول والغاز” و”المشروبات” تراجعا بنسبة 1.7 في المائة و0.5 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 595.7 ملايين درهم، مقابل 2.9 مليارات درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 117.9 ملايين درهم، مقابل 129.7 ملايين درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.