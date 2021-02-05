مؤشر: نصف المغاربة يثقون في الحكومة .. والغالبية تقاطع الانتخابات

أبرز تقرير مؤشر الثقة الذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات ثقة المغاربة بنسبة 99 في المائة في الأسرة النووية، تليها الأسرة الممتدة بنسبة 85 في المائة، فيما نالت ثقة المواطنين في بعضهم البعض نسبة 60 في المائة.
وأكدت نسخة 2021 خلاصة السنة الماضية نفسها بخصوص ثقة المغاربة في المؤسسات، وذلك بثقة المواطنين في الجيش بنسبة 89 في المائة، وفي الشرطة بنسبة 86 في المائة، لكن هذه المعدلات تسجل انخفاضا في المؤسسات المنتخبة، لتصل إلى 50 في المائة حكوميا.
وسجلت الدراسة التي يعدها الباحثان رشيد أوراز ومحمد مصباح أن مستوى المستجوبين الذين قالوا إنهم لا ينتمون لأي حزب سياسي بلغ 98 في المائة، فيما عبرت نسبة 64 في المائة عن مقاطعتها للانتخابات المقبلة.
وأكدت الدراسة أن 35 في المائة فقط من المستجوبين أبدوا رضاهم فيما يخص جهود الحكومة في مكافحة الفساد، وعبر نصف المستجوبين (52 في المائة) عن اعتقادهم أن الحكومة تحاول محاربة الفساد ولكنها تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حاليا.
وفيما يخص درجة قبول المستجوبين للقيام بصداقات مع أناس غرباء، مختلفين دينيا أو ذوي توجهات جنسية مثلية أو لاجئين، قال 71 في المائة إن لا مشكلة لديهم في أن يكون لديهم أصدقاء من ديانة مختلفة.
وأورد 29 في المائة أنهم يقبلون أصدقاء غير مؤمنين بالله، وقال 19 في المائة إنهم يقبلون صداقات مع مثليي الجنس، وعبر 74 في المائة عن قبولهم بأن يكون لديهم أصدقاء لاجئون.
أما فيما يخص الافتخار بالهوية المغربية، فقد قال 65 في المائة من المستجوبين إنهم فخورون جدا بكونهم مغاربة، فيما قال 26 في المائة إنهم فخورون نوعا ما بكونهم مغاربة، وقال 7 في المائة إنهم غير فخورين نوعا ما بكونهم مغاربة.
وبخصوص الثقة في القطاع التعليمي، فتبلغ نسبتها في التعليم العموم حوالي 66 في المائة (حوالي 48 بالمائة السنة الماضية)، في حين يثق 70 في المائة في التعليم الخصوصي (بلغت 83.2 بالمائة السنة الماضية).
وبينما قال 8 في المائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة العمومية، قال 5 في المائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة الخاصة.
وفي خدمات قطاع الصحة، فالثقة منخفضة جدا مقارنة بدرجة الرضا على خدمات قطاع التعليم، حيث عبر 41 في المائة عن رضاهم في قطاع الصحة العمومي (38 في المائة راضون، و3 في المائة راضون جدا).
وعبر 59 في المائة عن عدم رضاهم في قطاع الصحة العمومي (28 غير راضين بتاتا، و31 في المائة غير راضين).
ويسجل تفاوت بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب؛ ففيما يخص درجة الرضا على خدمات القطاع الصحي الخاص، فإنها تبلغ حوالي 71 في المائة (17 في المائة راضون جدا عن خدمات قطاع الصحة الخاص، و54 في المائة راضون).
لا ثقة في العريس اتناء فترة الخطوبة ولا تقة في مرشح اتناء الانتخابات
أنا لا أثق في حكومة استهدفت الطبقة المتوسطة، و أثقلتها بالجبايات و المكوس و الضرائب، و عفت عن التماسيح و قالت ” هيت لك”.. أنا سأصوّت لأنه من واجبي التصويت، لأنني إن لم أصوّت فسأساهم في استبداد الفساد،، و إذا نجح حزب المصباح هذه المرة فسأكون مضطرا لمغاذرة البلاد.
لدينا ثقة قليلة فالملك فقط نتمنى أن لا تزول أما السياسيين و العمل الحزبي او النقابي….. غسلنا عليه يدينا مكاين غا الشفارة و لن نصوت على أحد و لي صوت سيضيع 5 سنوات او ست من عمر جيل و يمنح صوته لأميين يسيرون شؤونه المحلية … مكاينش معامن خاص الدولة تزير الطرح و تقوم بتنمية المغرب المنسي…..
انعدام الثقة بين المواطن والحكومة غذته السلطة المخزنية بغاية تعلق الشعب بالملك فقط.
أنا شخصيا أحبذ حكومة تكنوقراط يعين أعضاءها عاهل البلاد مادام أن الطبقة السياسية المغربية ينقصها النضج و تغلب عليها الرغبة في خدمة المصالح الشخصية و العائلية و مادام أن قانون الانتخابات و قانون تأسيس الأحزاب يكرسان بلقنة العمل السياسي و لا يفضيان أبدا إلى إنتاج حكومة منسجمة.
نصف المغاربة يثقون في الحكومة؟؟؟؟؟؟؟.من قام بهذا الإحصاء و متى ؟ أخبار مضحكة
لا اظن نصف المغاربة هناك خطئ ما .فالواصح ان غالبية الشعب فقد ثقتها
ولماذا يبدون باصواتهم من اجل من؟؟!!من اجل حكومة إلتزمت الصمت ايام المقاكعة
من اجل حكومة قامت باقتطاع من راتب الموظف المغلوب على امره بدعوى إصلاح صندوق التقاعظ
من اجل حكومة شغلها الشاغل هو الزيادة في الاسعار
كان الله في عون هذا الشعب المسالم المغلوب على امره
تقرير مشبوه، ليس النصف فقط بل كل المغاربة لا يثقون بحكومة الاسلاميين، و أغلبيتهم لن يقاطعوا الانتخابات و سيصوتون ضدهم
مستحيييييل ومليون مستحيييييل أن يكون نصف المغاربة يثقون في الحكومة والواقع يشهد ان الكل ساخط على الحكومة وعلى جمييييع السياسيين وكل مسؤول وإنهم ليتلقون اللعن من المواطن ليل نهار
شكون اللي كالها ليك ؟
نصف المغاربة لا يتقون في الحكومة
والنصف الثاني يعرفون أن الحكومة الحالية فاشلة
معناه أن نصف المغاربة سوف لا يصوتون على الندالة والتنمية والنصف الثاني سوف يقاطعون الإنتخابات لأن لا فائدة في أحزاب همها الوحيد الثروة ثم الثروة ثم الثروة
انتهى الكلام
عمري 41 سنة، و لم يسبق لي أن صوّت في الانتخابات لأنها عنذ ظني مسرحية فقط. هذه المرة سأصوت لأنني مقتنع بان اللحايا داروا لاباس على ظهرنا و ليس كما يظهرون في التلفاز، بحكم عملي اشتغلت في إحدى الفيلات الفارهة لمسؤول كبير. لا حول و لا قوة الا بالله يقولون ما لا يفعلون.
قد تكون دراستكم شبه صحيحة غيما يتعلق بشتى القطاعات التي جئتم بها لكن موصوع الثقة في الحكومة الحالية فالامر يختلف ربما لانكم استهدفتم فئة معينة لا تفقه شيئااو انها اا تهتم بالشأن العام السياسي لان النسبة الحقيقية هي ان الحكومة لا يقتنع بعملها ومردوديتها الا اعضاؤها فقط ،فكل شراىح المجتمعولا تثق الا في صاحبة الجلالة فقط اما اشباه سياسيين ونخص حزب رئيس الحكومة ابان على قزميته وعن قصورهم حتى على مستوى لغة الحوار ،وابشركم ان اخر مسمار في نعش هذا الحرب دقه الاخ العثماني بموقفه اتجاه الطبقة العريضة من المجتمع .ساعتهم سلات.
الثقة في الله ومن غيرو كذاب باراكا علينا من هذ الأسطوانة المشروخة لي كلشي ولى عايق بها
مؤشرات بعيدة كل البعد عن الواقع و صحافتكم أصبحت بلا ثقة.
تاواحد ماحامل هاد الحكومة من غير لي مستافدين منها .
95 فلمية من الشعب المغربي يتق في 3 فقط. مشيئة الله وقرارات محمد السادس نصره الله وما في جيبه من دريهمات تقيه الفقر وذل الإنسان والزمان
قضية الافتخار بمغربيتي تجاه الأجانب هي نسبية حسب الوضع العام السائد ولايهم وضعيتي المادية أو أخرى في هذا، حيث تلعب عدة عوامل، منها كثرة المتسولين، الفقر المدقع لساكني الجبال ومعاناتهم من القر في فصل الشتاء، نظافة الشوارع والتي يساهم المواطنين في تدهورها، المراحيض العمومية حيص تشاهد في أركان عديدة بالشوارع ما يزكم الأنوف ولا حاجة لذكرهاالأمن بالشارع حيث تقول لزوجتك أو إبنتك أن لا تضع المحمول والمفاتيح وأي شيء ثمين بالمحفظفة اليدوية، فلو تحقق تحسن في هذه المؤشرات حينذاك سأفتخر أمام الأجنبي بمغربيتي كي لاأخجل مما ألحظه اليوم.
انا لست من المستوجبين .
انا اثق في الحكومة ب 13% في الحكومة نسبة إلى الوزراء الثقة وهذا ينعكس على قطاع الصحة والتعليم هاذين القطاعين بالضبط نوعها يحدد نسبة الثقة لان الأستاذ أو الدكتور يعملان حسب الحكومة
مؤشر موجه…نظرا لأن المشرفين قريبان من حزب العدالة والتنمية…
المفسدون يثقون في انهم سينهبون خيرات البلاد بتقديم جرعات للمداويخ حتي ينتخبون عليهم.لكن هيهات كل اطياف الشعب تعي بالسيناريو الملغوم ولم تعد تكترث اية اهمية للعمل الحكومي فسرعان ماانكشفت اللعبة السياسية.الانتهازية اتضحت والنفاق انفضح .ننتظر مبادرة المتحكمين .وغالبا سيبقي نفس النهج وهذا يعطي دلالة ان الديموقراطية في المغرب ستتخذ منحي سلبي دون شك.
نصف المغاربة والغالبية تقاطع هذا العنوان ليس له أي تفسير 95 في المائة كانت تقاطع أما الأن بفضل التوعية والواقع الملموس يساهم في المقاطعة ب 99 في المائة و هذه المقاطعة تزعزع و وزارة الداخلية وحاشيتها و الأجهزة الأمنية.
كل هذه الاسئلة وهذا الاستبيان الطويل مضيعة للوقت لان الاجابة الشاملة عبر عنها المغاربة سلفا: نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة تشير الى انعدام الثقة في المؤسسات السياسية والحكومات التي انبثقت عنها . والاكيد ان هذا الوضع سيستمر ما لم يتم تدارك الوضع …
يجب ان نعرف من اي المناطق المغربية و الفئات الاجتماعية اختيرت هذه العينات من المستجوبين لأن هناك من المغاربة من لازال يخاف ان يقول كلمة الحق في السلطة فمثل امي الامية تخاف الا تنتخب فيحرمها المقدم من الاوراق الادارية عند الحاجة.
هدا الخبر دليل على ان جميع المغاربة لا يتقون فالحكومة
انا وكل أفراد عاءلتي وأهلي وأقاربي وأصدقاءي وحثى جيراني لم يشملهم هذا الاستجواب.
كفى من الضحك على المواطن .
راه كلشي عاق افاق.
نصف المغاربة يتقون اواه واش بصح اش من كوكب سبحان الله حتا هادو لي كايديرو الدراسات خاصهم هما دراسات واش مكاتشوفوش الواقع المعاش والحياة اليومية للمواطن والفقر لي وصل لية المواطن لا احد يتق في الحكومة التي لا تعتبر الشعب
نصف ماذا؟ أهو نصف العشر أم نصف قرية صغيرة لا تعلم عن الحكومة إلا ما تسمع من منتخبيها الدجالين؟! لا نصف و لا ربع و لا ثمن و لا عشر، لا يوجد مغربي على وجه البسيطة يتق في حكومة العثماني.
هههه قال لك المواطنون كيتقوا ف الحكومة العياد بالله انتى درتي هد الاحصاء يك محلمت به جامي تتقول بها
المعهد المغربي للسياسات بنفسه يتبع للحكومة و خداع الدولة
المغرب أفضل من فرنسا
إذا سنصدق أن الدولة العميقة أفضل من فرنسا
نعلو الشيطان و كفى نفاق وكذب سياسي الفقر والبطالة و الفساد و نهب المال العام و الثروة و إقتصاد الريع و و الفقر المدقع و نهب المال العام و الثروة و إقتصاد الريع و الصناديق السوداء
نصف المغاربة فقدو الثقة تماما في الدولة المغربية وانت مازلت تتحدث على الثقة في المحكومة . اصلا في المغرب لايوجد حكومة ولا شئ. يوجد شخص اسمه محمد السادس يصدر قرارات ويتصل بالعثماني يالله دير هادي ولا ماديرهاش اما الانتخابات 94 بالمائة مقاطع اين انتم ايها الذباب
بأي حق حكمتوا على أن نصف المغاربة او آش من دراسة درتو باراكا من الكذب اللخر فينا إشمئز من هذه الحكومة
من وجهة نظري أرى أن هناك تناقض ، كيف يعقل 50% غير راضين عن الجهات المنتخبة (الحكومة ) في حين 64% سيقاطعون الانتخابات؟ هذا يعني ان الفارق 14% ليس له رأي قار ، راض عن الحكومة ولكن سيقاطع ، كيف ؟؟؟؟؟؟
أنا شاب لا أريد مقاطعة الانتخابات، ولكن للأسف على من سأصوت ؟ العدالة والتنمية ؟ الاستقلال ؟ الاتحاد الاشتراكي ؟ …. كلهم احزاب ابانو عن جوهرهم، على الاحزاب تشبيب وتغيير مكوناتها من الجدور. فليس من المنطق التصويت او ترشيح اصحاب سوابق… وكدلك وجب فصل المال عن السياسة، فل نضع المرشحين امام بعض ولنجعلهم يتبارون حول مواضيع الساعة، الشخص الدي يقنعني بكلامه وحلوله وافكاره اكيد سيربح صوتي
يجب أن يلغى قانون نتائج الانتخابات وذلك لكل حزب لم يبلغ 51 في المائة من اﻷصوات يقصى ولا تكون تحالفات بين أحزاب كي تكسب الأغلبية لتشكيل حكومة لن يرضى عنها أغلبية الشعب كذلك نطالب بأن ﻻ يترشح للانتخابات اﻻ من له شهادة الماستر أو الدكتوراه ليكون برلماننا ذي نخبة مثقفة وذي كفائة وفي المستوى اللائق . لا مكان لﻷميين في البرلمان
لو الغيتم ذالك النصف لكان العنوان صحيح ومعبر .موجه لصاحب الدراسة .