مؤلف يستشرف مستقبل مدن وأرياف فاس

أصدر فريق البحث في الجغرافيا والمجتمع والتهيئة (GREGSA) بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس، مؤلفا جماعيا حمل عنوان “مدن وأرياف جهة فاس مكناس.. واقع الحال وآفاق المستقبل”.

وقد تم إصدار هذا الكتاب، وفق مؤلفيه، “تكريما للأستاذ عبد السلام مشكوري وتقديرا لجهوده واعترافا لما أسداه في حياته العلمية من خدمات، سواء على مستوى التعليم والتأطير أو على مستوى البحث العلمي”.

كما يأتي هذا الإصدار “رغبة من فريق البحث في مسايرة التحولات التي تعرفها مختلف أجزاء الجهة، سواء المجال الحضري أو القروي، ومن أجل فهم وتفسير تطور ومآل الوحدات الجغرافية المكونة لها، ومحاولة معرفة إلى أي حد يمكن لهذه الجهة أن تنجح في كسب الرهانات ورفع التحديات في إطار برامج واستراتيجيات إعداد التراب الوطني”.

الكتاب يتكون من 352 صفحة، ويضم مقالات باللغتين العربية والفرنسية لأساتذة باحثين من جامعات مغربية عدة، وقام بتنسيقه الأستاذان عمرو إديل وعبد السلام بوهلال.