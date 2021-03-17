البيضاويون يقبلون على حمامات المدن المجاورة

يتوافد المئات من البيضاويين على الحمامات الشعبية بمناطق بئر الجديد وحد السوالم وبوزنيقة، بسبب استمرار إغلاق الحمامات بعمالات الدار البيضاء التي كانت قد عرفت تفشيا كبيرا لفيروس كورونا المستجد في الشهور الماضية، قبل أن تنخفض مستويات الإصابة بشكل قياسي في الأيام الماضية.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن استمرار تطبيق قرار إغلاق الحمامات بمدينة الدار البيضاء تسبب في مشاكل حقيقية لأزيد من 4 آلاف شخص يشتغلون في هذا القطاع.
وأضاف الذهبي في تصريح لهسبريس: “يحب إيجاد حل، خاصة في ظل وجود إشكال اجتماعي حقيقي يهم شريحة واسعة من العاملين في المجال. لذا، فنحن نطالب والي جهة الدار البيضاء سطات بالخروج من مكتبه امتثالا للتوجيهات الملكية من أجل حل مشاكل القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، ومن ضمنها قطاع الحمامات”.
وتابع المتحدث في التصريح ذاته، قائلا: “كما نؤكد على أن وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية هي الوصية على قطاع الحمامات. وبالتالي، فمن واجبها الوقوف على الأسباب التي دفعت بمسؤولي مدينة الدار البيضاء إلى عدم فتح هذه المرافق، وأن تعمل بجد على دعم العاملين بهذا القطاع”.
وطالب محمد الذهبي بـ “فتح حوار مع القطاع البنكي، بإشراف من الوزارة الوصية على القطاع، لدعم أرباب الحمامات بفوائد لا تتجاوز 2.5 في المائة، حتى يتمكنوا من إصلاح وترميم حماماتهم، والعمل على دفع الحكومة للإسراع بصرف الدعم للعاملين بالحمامات وفي حده الأقصى، أي 2000 درهم، وبأثر رجعي، لأن هؤلاء يعيشون ظروفا جد مزرية”.
هذاك هو المشكل الكبير إما كلشي يسد وأما يحلو كلهم.. باش الناس الدار البيضاء ولا نتاع الرباط يمشيو للحمامات البلدية المجاورة خطأ غينقلو العدوى وغيوقع الزحام وغتكتر المشاكل عوض حلها قرار خاطئ كما كان الحجر الصحي عام في البداية يجب على الاغلاق ان يكون عام
معظم المغاربة عند شراء منزل او شقة لا يفكرون سوى في المطبخ والصالون. أما الحمام فلا مشكل عندهم ولو كان مترا على متر..مع العلم ان
تقنيات الحمامات داخل البيوت تطورت بشكل كبير ولا تتطلب أموالا باهضة. فمثلا هذا الذي يسافر ازيد من 160 ذهابا وايابا من أجل الحمام فهل سيرجع نظيفا. وكم سيخسر في تلك الرحلة
الله يهد هد المسؤول وحل لينا الحمام وحل لينا سخون الله يهديك علينا وطالق لنا الماء البارد بغيت تمرضنا الله راه كشوف من حالنا انت محاس بي درواش حيت عندك حمام في الفيلاة ديال الدولة سخون او مريح مع رساتك عند الله نتحاسب عند القاد الارض والسماء لي خلقك وخلق دراوش نشري هسبريس وشكرا