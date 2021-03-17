البيضاويون يقبلون على حمامات المدن المجاورة

يتوافد المئات من البيضاويين على الحمامات الشعبية بمناطق بئر الجديد وحد السوالم وبوزنيقة، بسبب استمرار إغلاق الحمامات بعمالات الدار البيضاء التي كانت قد عرفت تفشيا كبيرا لفيروس كورونا المستجد في الشهور الماضية، قبل أن تنخفض مستويات الإصابة بشكل قياسي في الأيام الماضية.

وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن استمرار تطبيق قرار إغلاق الحمامات بمدينة الدار البيضاء تسبب في مشاكل حقيقية لأزيد من 4 آلاف شخص يشتغلون في هذا القطاع.

وأضاف الذهبي في تصريح لهسبريس: “يحب إيجاد حل، خاصة في ظل وجود إشكال اجتماعي حقيقي يهم شريحة واسعة من العاملين في المجال. لذا، فنحن نطالب والي جهة الدار البيضاء سطات بالخروج من مكتبه امتثالا للتوجيهات الملكية من أجل حل مشاكل القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، ومن ضمنها قطاع الحمامات”.

وتابع المتحدث في التصريح ذاته، قائلا: “كما نؤكد على أن وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية هي الوصية على قطاع الحمامات. وبالتالي، فمن واجبها الوقوف على الأسباب التي دفعت بمسؤولي مدينة الدار البيضاء إلى عدم فتح هذه المرافق، وأن تعمل بجد على دعم العاملين بهذا القطاع”.

وطالب محمد الذهبي بـ “فتح حوار مع القطاع البنكي، بإشراف من الوزارة الوصية على القطاع، لدعم أرباب الحمامات بفوائد لا تتجاوز 2.5 في المائة، حتى يتمكنوا من إصلاح وترميم حماماتهم، والعمل على دفع الحكومة للإسراع بصرف الدعم للعاملين بالحمامات وفي حده الأقصى، أي 2000 درهم، وبأثر رجعي، لأن هؤلاء يعيشون ظروفا جد مزرية”.