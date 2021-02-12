مئات الحافلات الجديدة تجوب شوارع البيضاء وسط مخاوف من التخريب

أعلن بشكل رسمي، اليوم الجمعة، عن انطلاقة العمل بالحافلات الجديدة بالدار البيضاء، خلال لقاء ترأسه كل خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وسعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، بحضور عدد من المنتخبين.

وينتظر، حسب اللقاء المذكور، أن تشرع الحافلات الجديدة لشركة “ألزا”، والتي ستحمل اسم “كازا بيس”، في العمل بشكل رسمي يوم الاثنين، بأسطول يصل إلى 450 حافلة جديدة.

وجرى التأكيد، خلال هذا اللقاء، على أن الجماعات والأحياء المستفيدة لأول مرة من خدمة النقل عبر الحافلات “سيتم ربطها من خلال إحداث عشرة خطوط إضافية، كجماعات سيدي موسى بن المجدوب وسيدي موسى بن علي والشلالات وبن يخلف بعمالة المحمدية، وسيدي حجاج وطيط مليل والمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة ومدينة النصر بأولاد صالح، والخيايطة بأولاد عزوز، والزاوية والمنطقة الصناعية بإقليم النواصر، وذلك بالإضافة إلى أحياء السالمية 1 والسالمية 2 والمنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي بالدار البيضاء”.

وحسب ما تم تأييده خلال هذا اللقاء، فإنه سيتم إعطاء الأولوية للأحياء والمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا، “ولا سيما المناطق المستقبلة للساكنة في إطار عمليات إعادة الإسكان ضمن البرامج التي تتوخى القضاء على دور الصفيح ومعالجة الدور الآيلة للسقوط”.

وسيتم العمل على تقوية خدمة النقل عبر الحافلات الجديدة تدريجيا، وفق ما أكده المشرفون على هذا الملف، حتى يصل عددها 700 حافلة في أفق نهاية سنة 2021.

وأمام مشاهد الفوضى التي تطبع التنقل عبر الحافلات بالدار البيضاء، فإن العديد من البيضاويين يتخوفون من تعرض الحافلات الجديدة للتخريب، خصوصا على أيدي بعض المراهقين الذين يرشقونها بالحجارة في بعض المناطق.

وطالب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بوجوب مساهمة الجميع في المحافظة على هذه الحافلات، مؤكدين أن تخريبها لا يضر سوى بالركاب الذين يستعملونها.

وكانت مؤسسة التعاون بين الجماعات، المشرفة على ملف النقل، قد صادقت، منذ أيام، على أسعار التنقل عبر الحافلات، حيث حددتها في 5 دراهم داخل مدينة الدار البيضاء وكذا بداخل الجماعات التي تجوب الحافلات وسطها.

أما بخصوص الخطوط التي تربط بين الجماعات، فقد تم تحديد مبلغ 6 دراهم، بالنسبة للمسافة التي تقل أو تصل إلى 30 كيلومترا؛ فيما صادقت على مبلغ 8 دراهم بالنسبة للخطوط التي تفوق المسافة الفاصلة بين نقطة الانطلاقة ونقطة الوصول 30 كيلومترا.