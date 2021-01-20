مئات الحافلات الجديدة تعزز النقل الحضري بالدار البيضاء الشهر المقبل

بعد طول معاناة، وفشل المسؤولين بجهة الدار البيضاء سطات، من منتخبين وسلطات، في الوفاء بالالتزامات التي قطعوها بشأن توفير حافلات جديدة للنقل الحضري، ينتظر أن تتوصل العاصمة الاقتصادية في فبراير المقبل بـ700 حافلة حديثة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الحافلات المذكورة لم تعد تفصل عن جولانها في العاصمة الاقتصادية ونواحيها سوى بضعة أسابيع، مشيرة إلى أن شهر فبراير المقبل سيكون حاسما في هذا الموضوع.
وكشفت المصادر نفسها أن منتصف الشهر المقبل ينتظر أن تكون الإجراءات المتعلقة بانطلاق الحافلات الحديثة للاشتغال قد انتهت، وبالتالي يتوقع إنهاء هذه الأزمة التي دامت كثيرا وتضرر منها البيضاويون.
وفِي هذا الصدد، أكد سعيد رفيق، رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، المشرفة على قطاع النقل، أن الحافلات بات قريبا ولوجها الدار البيضاء وتسهيل نقل البيضاويين، مشيرا إلى أن بداية شهر فبراير المقبل ستحدد الموعد الخاص بانطلاقها.
وشدد رئيس المؤسسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن لجنة تقنية تشتغل في هذه الفترة على دراسة كل الجوانب المتعلقة بانطلاقة هذه الحافلات، إذ تعمل على تجديد أماكن الانطلاقة ونهاية الخطوط.
كما تعمل اللجنة التقنية، وفق المتحدث نفسه، على دراسة الطرقات التي ستمر منها الحافلات، وذلك لتفادي مرورها من مناطق بنيتها الطرقية في حالة يرثى لها، ما سيؤثر على الحالة الميكانيكية لـ”الطوبيسات”.
وكانت شركة “ألزا البيضاء”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، أعلنت توصلها بالدفعة الأولى من الحافلات الجديدة، وأنها ستدخلها في الخدمة ابتداء من شهر شتنبر من السنة الماضية، غير أنها لم تقدم على ذلك، إذ مازالت تستعمل حافلات مؤقتة لحمل الزبائن.
ويطالب المواطنون السلطات الولائية ووزارة الداخلية بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم والعمل على تسهيل خروج أسطول الحافلات الجديدة البالغ عددها 700 حافلة، ووقف استعمال الحافلات المستعملة القادمة من أوروبا.
على هاد الفيضان لللي كاين كانو يجيبو باطوات أحسن!!!
اسيدي اهلا وسهلا، خاص غا الشعب يتهلا فيهم و المسؤوولين يقادو الحفاري لي في الشوانط و ان شاء الله تولي البيضاء من احسن المدن في النقل الحضري.
نتفاءل خيرا
الدار البيضاء لا يمكن تسميها بالمدينة. بل الدولة وسط دولة. وشعب هذه الدولة يستحق اكثر من ذالك. الدار البيضاء تظل داءما هي القلب النابض للاقتصاد المغربي. يجب توفير سبل الراحة لساكنيها.
لا توجد شركة نقل في العالم تتلقى الملايير من الدولة من أجل نقل المواطنين لأعمالهم؟؟ الفساد باين عاين، كساكنة الدار البيضاء نريد من الملك أن يتدخل شخصيا، لأن هذشي بزاف، رائحة العفن تفوح من زمان.
كون جيتوا تشوفوا مدينة القنيطرة اكثر مدينة مهملة الحافلات مشناهمش هادي كثر من عامين وزيد وزيد
سلام عليكم
هاد الحافلات الى كانت كتحرك بمحركات كهربائية مزيان اما الى كانت بديزل غدي تلوث الجو انا كمواطن مغديش نستعمل حافلة او غدي نمشي فترامواي
هذه الوعود تتكرر دوما. وتلك الحافلات ستبقى مرهونة بالتجادبات بين ألزا ومخزن الدارالبيضاء..
العيب ليس في الحافلات ، العيب في الهمج الذي همه تخريب الممتلكات العامة.
رايت في شرق اوروبا حافلات عمرها اكثر من 10 سنوات ولكنها نظيفة وفي حالة جيدة ، لان الناس هناك يجلسون بنظام ، يقرأون كتابا او يستمعون للموسيقى ، اما عندنا شي ياكل الزريعة… شي كيكتب على الكراسا…. وشي داير دربوكة يضرب في النوافذ والغوات والصداع ، وايلا كاين شي ماتش صافي قراو الفاتحة على الطوبيس
حافلات باتت قريبا من ولوجها بالدار البيضاء وتسهيل نقل البيضاويين، وهل الدار البيضاء هي الوحيدة التي تعاني النقص .ام أن رؤساء جماعات المدن الأخرى صُمٌ بكم فهم لا يعقِلون .هناك مدن تحتاج مئة في المئة .
العقبة للقنيطرة حتى هي يتفكروها مسكينة بشوية طوبيسات راه ولات مهزلة مدينة بلا طوبيسات.
ههه حافلات النقل بزي المغرب الفاسي