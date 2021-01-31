"مازدا" تجدد أيقونتها CX-5

أجرت شركة مازدا تجديدات على أيقونتها CX-5 المدمجة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارة الأراضي الوعرة CX-5 الجديدة تمتاز بنظام ملتيميديا مُحسّن يشتمل على شاشة كبيرة قياس 25ر10 بوصة على الكونسول الأوسط، بالإضافة إلى الراديو الرقمي DAB+ مع جهاز إنذار لمراقبة المقصورة الداخلية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان و 134 كيلووات/194 حصان.

وتم خفض استهلاك السيارة CX-5 الجديدة؛ حيث يتراوح معدل استهلاك الوقود حاليا بين 6ر5 لتر/100 كلم بالنسبة للديزل و8ر6 لتر/100 كلم بالنسبة للبنزين.