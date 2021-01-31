"مازدا" تجدد أيقونتها CX-5

"مازدا" تجدد أيقونتها CX-5
صورة: د.ب.أ
الإثنين 1 فبراير 2021 - 00:41

أجرت شركة مازدا تجديدات على أيقونتها CX-5 المدمجة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارة الأراضي الوعرة CX-5 الجديدة تمتاز بنظام ملتيميديا مُحسّن يشتمل على شاشة كبيرة قياس 25ر10 بوصة على الكونسول الأوسط، بالإضافة إلى الراديو الرقمي DAB+ مع جهاز إنذار لمراقبة المقصورة الداخلية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 كيلووات/150 حصان و 134 كيلووات/194 حصان.

وتم خفض استهلاك السيارة CX-5 الجديدة؛ حيث يتراوح معدل استهلاك الوقود حاليا بين 6ر5 لتر/100 كلم بالنسبة للديزل و8ر6 لتر/100 كلم بالنسبة للبنزين.

CX-5 السيارات الرياضية الشركة اليابانية شركة مازدا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة
الأحد 31 يناير 2021 - 21:22

دار السلعة يعيد الجوهري للتلفزة

صوت وصورة
شاب يقاوم السيدا والسرطان
الأحد 31 يناير 2021 - 15:59

شاب يقاوم السيدا والسرطان

صوت وصورة
إدانة ناشط حقوقي بالحبس
الأحد 31 يناير 2021 - 13:21

إدانة ناشط حقوقي بالحبس

صوت وصورة
نقوش مغارة الجمل نواحي بركان
الأحد 31 يناير 2021 - 10:41

نقوش مغارة الجمل نواحي بركان

صوت وصورة
لمكيمل بعد طوندونس
السبت 30 يناير 2021 - 22:16

لمكيمل بعد طوندونس

صوت وصورة
مصنع يحترق في عين عتيق
السبت 30 يناير 2021 - 21:59

مصنع يحترق في عين عتيق