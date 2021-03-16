"مازدا" تجدد أيقونتها Mazda 6

كشفت شركة مازدا النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها Mazda 6، التي تنتمي للفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تتمتع بشكل قياسي براديو رقمي DAB+، مع خاصية دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي، كما يتسع برنامج الطلاء باللون الرمادي المعدني (Polymetal grey Metallic).

وتمتاز السيارة الجديدة أيضا بوظائف أوسع لنظام الملتيميديا، ومحركات بنزين أكثر اقتصادية بقوة 145 و165 و194 حصان.

وبالتوازي مع الموديل الجديد، تقدم مازدا الموديل الخاص Homura المعتمد على أعلى خطوط التجهيزات Sports-Line مع جنوط قياس 19 بوصة من معدن خفيف وغطاء المرايا باللون الأسود، وظهور خاص للون الأحمر على التجهيزات الجلدية بالمقصورة الداخلية، وهو نفس لون التطريزات الموجودة على لوحة القيادة وكسوة الأبواب، مع أشرطة زينة باللون الأسود.

وتوفر الموديل الخاص فقط بمحرك بنزين بقوة 194 حصان، كما تتمتع المقاعد الأمامية بوظيفة الضبط الكهربائي مع وظيفة الذاكرة ومكيف المقاعد وشاشة Head-up خاصة.