"مازدا" تطلق باقة التجهيزات Ad’Vantage لسيارتها MX-30

"مازدا" تطلق باقة التجهيزات Ad’Vantage لسيارتها MX-30
صورة : د.ب.أ
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 00:48

أعلنت شركة مازدا عن إطلاق باقة التجهيزات Ad’Vantage لسيارتها MX-30، التي تعد أول سيارة كهربائية كاملة من إنتاجها.

وأوضحت الشركة اليابانية أن باقة التجهيزات الجديدة تضم نظام الإضاءة Matrix-LED مع إعتام الزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية وجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة باللون الرمادي الفضي مع طبقة خارجية شديدة اللمعان، وديكور للعمود C وتطعيمات من الكروم في مقصورة السيارة.

وتتيح باقة التجهيزات الجديدة لقائد السيارة إمكانية تعديل ضبط المقعد كهربائيا مع وظيفة الذاكرة لتخزين أوضاع ضبط مقعد السائق وتدفئة المقاعد في الأمام، وفي داخل مقصورة السيارة يمكن الاختيار بين التصميم البني المعروف باسم Industrial Vintage والتصميم الفاتح Modern Confidence.

وتوفر باقة التجهيزات Ad’Vantage العديد من ألوان الطلاء ومنها الأبيض النقي واللون الأسود الأونيكس الميتاليك والعديد من الألوان الخاصة مثل اللون الرمادي Polymetal الميتاليك أو الرمادي Matrix الميتاليك، بالإضافة إلى طلاءات الميتاليك بثلاث درجات.

Ad’Vantage التجهيزات الجديدة سيارة كهربائية شركة مازدا

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