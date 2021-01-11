"مازدا" تعلن عن تطوير محركات جديدة لسياراتها القادمة

أعلنت شركة مازدا عن تطوير محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم لموديلاتها الجديدة، والتي تتناسب مع خيار الدفع الرباعي ونظام الدفع الهجين.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه تم التخطيط للمحرك الجديد ليكون Skyactive-X (بنزين) وSkyactive-D (ديزل) وسيتم تركيبه كمحرك طولي في منصة “الهيكل الكبير” الجديدة، ويمكن دمج هذا المحرك مع نظام الدفع الرباعي i-Active.

وتعتمد تقنية المحركات سداسية الأسطوانات على الجيل الحالي من محركات Skyactive رباعية الأسطوانات وبسعة تتراوح من 0ر3 إلى 3ر3 لتر.

وفي غضون السنوات الخمس المقبلة، سيتم بناء موديلات مختلفة على المنصة الجديدة منها الموديلات CX-9 وCX-8 وCX-5 وسيكون الجيل القادم من Mazda 6 أيضا مرشحا قويا لحمل هذه التقنية خلال العام القادم.