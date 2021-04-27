"مازيراتي" تطلق سيارتها Levante Hybrid الجديدة

أطلقت شركة مازيراتي سيارتها Levante Hybrid الهجين الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر وبقوة 330 حصان/450 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 240 كلم/س.

ويتوفر للسيارة، التي تزن 1ر2 طن، قفل تفاضلي على المحور الخلفي، كما أن النظام الهجين بالسيارة يتألف من مولد بدء سير وبطارية ومكثف كهربائي ومحول DC/DC.

وتتميز السيارة الجديدة من خلال لمسات باللون الأزرق على بعض المكونات التصميمية كفتحات التهوية الخاصة بالرفارف الأمامية، والعجلات قياس 19 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف، كما يظهر اللون الأزرق على خيوط الحياكة في المقصورة الداخلية.

وحصلت السيارة الجديدة على نظام ملتيميديا متطور مع شاشة لمسية قياس 4ر8 بوصة، ونظام ملاحة متطور.