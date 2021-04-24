ماسينا ولزعر يرافقان واتفورد إلى "بريمرليغ"

ماسينا ولزعر يرافقان واتفورد إلى "بريمرليغ"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 24 أبريل 2021 - 19:09

تمكن اللاعبان الدوليان المغربيان آدم ماسينا وأشرف لزعر، اليوم السبت، من تحقيق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقهما “واتفورد”.

وجاء صعود نادي “واتفورد” بعد تغلبه على فريق ميلوول، بهدف نظيف، برسم مباريات الجولة الـ44 من الدوري الإنجليزي “شامبيان شيب”.

وشهدت المباراة نفسها مشاركة ماسينا في التشكيل الرسمي لفريقه، بينما ظل أشرف لزعر حبيس دكة الاحتياط خلال أطوار هذه المواجهة.

آدم ماسينا أسود الأطلس أشرف لزعر نادي واتفورد

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