ماسينا ولزعر يرافقان واتفورد إلى "بريمرليغ"
هسبريس ـ متابعةالسبت 24 أبريل 2021 - 19:09
تمكن اللاعبان الدوليان المغربيان آدم ماسينا وأشرف لزعر، اليوم السبت، من تحقيق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقهما “واتفورد”.
وجاء صعود نادي “واتفورد” بعد تغلبه على فريق ميلوول، بهدف نظيف، برسم مباريات الجولة الـ44 من الدوري الإنجليزي “شامبيان شيب”.
وشهدت المباراة نفسها مشاركة ماسينا في التشكيل الرسمي لفريقه، بينما ظل أشرف لزعر حبيس دكة الاحتياط خلال أطوار هذه المواجهة.
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