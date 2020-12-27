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‫تعليقات الزوار

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  • Farah
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:29

    ماضي التراث الإسلامي و الأمازيغي في المدن المغربي مهدد بالاندتار سبحان الله الإعلام في الأيام الأخيرة يهتم غي الترات اليهودي كان المغرب لبس بلاد الإسلامي.أمازيغي. لماذا إسرائيل تهدم الترات الاسلامي وتحارب الاسلام؟
    بارك يا الإعلام ركام عيقتو.
    الشعب يشكي الى الله.
    السلام عليكم

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  • مواطن من المغرب
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 11:30

    وكأنكم بهذه الروبورتاجات ستزكون مطالب اليهود الصهاينة باسترجاع ممتلكاتهم التي يزعمون انهم تركوها في المغرب عندما هاجروا لفلسطين المحتلة .. كما يخططون لاسترجاع متلكات كانت لاجدادهم في السعودية قبل 1400 سنة.. حسب قولهم

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