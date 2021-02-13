ماكرون يدرس سحب القوات الفرنسية من الساحل

ماكرون يدرس سحب القوات الفرنسية من الساحل
صورة: أ.ف.ب
السبت 13 فبراير 2021 - 14:40

تعقد فرنسا وحليفاتها الخمس في الساحل الإفريقي، الأسبوع المقبل، اجتماعا لمناقشة التمرد الجهادي في المنطقة التي تمزقها نزاعات وتبحث باريس عن دعم يتيح لها خفض عديد قواتها فيها.

ويعقد قادة دول الساحل الخمس – بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر – في العاصمة التشادية نجامينا، الاثنين، لقاء سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو.

وتأتي القمة، التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل على أمل استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها؛ لكن رغم ما يوصف بأنها نجاحات عسكرية، لا يزال الجهاديون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.

وقتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام وحده، وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ دجنبر.

وظهر المقاتلون الإسلاميون في منطقة الساحل في شمال مالي أولا في 2012، خلال تمرد قام به انفصاليون من الطوارق؛ لكن طغت عليهم جماعات جهادية، في وقت لاحق.

وتدخلت فرنسا لدحر المتمردين؛ لكن الجهاديين تفرقوا، ونقلوا حملتهم إلى وسط مالي، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين، حسب الأمم المتحدة؛ بينما فر أكثر من مليوني شخص من منازلهم.

وتعزز هذه الحصيلة فكرة أن الجهاديين لا يمكن هزيمتهم بالوسائل العسكرية وحدها.

إيمانويل ماكرون اجتماع سحب القوات منطقة الساحل

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‫تعليقات الزوار

3
  • karim
    السبت 13 فبراير 2021 - 14:50

    فرنسا تحصد مازرعت طوال قرون في افريقيا.
    لو كانت فرنسا ذكية لاستثمرت فب افريقيا وتعاونت مع دولها.
    كانت ستكون اقوى من الصين

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  • خطء
    السبت 13 فبراير 2021 - 14:55

    وسيبقى المجال للدواحش كما حدث عندما انسحب التحالف الدولي من أفغانستان وسيطرت طالبان على أفغانستان ليعود الأمريكيون لتحرير الشعب الأفغاني من قاطعي الرؤوس .نفس الشيء عرفته الصومال بعد انسحاب الأمريكيين وسيطرة حركة الشباب الإرهابية على البلاد قبل أن تنشء دول الجوار جيشا لهزمهم

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  • مواطن غيور1
    السبت 13 فبراير 2021 - 15:04

    السلام عليكم
    وجود القوات الفرنسية في إفريقيا هو إعادة للإحتلال و الإستعمار الامبريالي للدول الإسلامية، وهو نفس المبرر الدي دخلت به القوى الاستعمارية أراضينا مند قرون.
    مالي يحكمها أيضا طغمة عسكرية عنصرية من السود ضد أمازيغ الطوارق و الدين انتفضوا ضد الحكرة وتهميشهم، لاكنهم وجدوا قوى استعمارية سابقة تساند أعداءهم.
    مبروك لإخواننا الطوارق و أزواد و الدور إن شاء الله للقبائل.

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