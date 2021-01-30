ماكرون يشكك في فعالية "أسترازينيكا" .. ولجنة التلقيح بالمغرب تطمئن

ماكرون يشكك في فعالية "أسترازينيكا" .. ولجنة التلقيح بالمغرب تطمئن
صورة: و.م.ع
السبت 30 يناير 2021 - 13:00

أثارت تصريحات صادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكك في فعالية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، الكثير من الجدل.

ولم يصدر التشكيك في اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية-السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد عن فرنسا فقط، حيث أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح بعدم تطعيم من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بلقاح أسترازينيكا، نظرا لعدم وجود دليل على فعاليته لكبار السن.

في المقابل، ردت شركة أسترازينيكا، التي تواجه تشكيكات عدة عبر العالم، على لسان المتحدث باسمها، بأن “أحدث التحاليل التي تمت في هذا الصدد تؤكد فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 عاما”.

ويثير هذا الأمر تساؤلات في المغرب، خصوصا أن البلاد بدأت الحملة الوطنية للتلقيح، الأسبوع الجاري، بعد وصول أولى الشحنات من لقاحي أسترازينيكا البريطاني المصنع في الهند وسينوفارم الصيني.

وقلل مصدر من اللجنة الوطنية للتلقيح بالمغرب من هذه التشكيكات، قائلا: “الأمور تسير بشكل جيد في المغرب ولا داعي لخلق البلبلة، وتلك الجهات المشككة معروفة بأنها تتجه لاعتماد لقاح بيونتيك الألماني”.

وذكر المصدر، غير الراغب في كشف هويته للعموم، أن الأنظار تتجه إلى نتائج دراسة تقوم بها إنجلترا بعدما لقحت كبار السن لديها بلقاح أسترازينيكا-أكسفورد، وأشار إلى أن فرنسا التي تشكك اليوم في هذا اللقاح لم تستعمله قط.

ودعا الطبيب المغربي إلى الحذر مما يرافق اللقاحات اليوم في العالم، موردا: “يجب أن نتحدث علميا بخصوص هذا الموضوع، والمغرب مطمئن بعدما أعطى جلالة الملك انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح”.

وأكد المتحدث أن وضع المغرب جيد مقارنة بما تعيشه بلدان أخرى، مشددا على أن الحملة الوطنية للتلقيح انطلقت بشكل جيد تزامنا مع تحسن الوضعية الوبائية، وهو أمر يبعث على الاطمئنان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقيح فعالية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا كبار السن

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‫تعليقات الزوار

3
  • Houssa
    السبت 30 يناير 2021 - 13:09

    حنا كنتيقو ف سيدنا الله انصرو. ملي دار التلقيح تا حنا نديروها. حيت اكان خيبا ما يديرهاش. امايبغيش الضرر للشعب ديالو. و نقطة ارجع للسطر.

    1
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  • Mohamed le marocain
    السبت 30 يناير 2021 - 13:10

    بزاف ناس ما باغينش يديرو جلبة ولكن كا نضن حتى دولة كا تحمل المسؤولية شوية حيتاش ما قراتهمش العلم او الحقائق او ركزات على الخرافة و الخزعبلات حتى ولا عندنا دجالين بحال محمد الفايد، كون قالو ليهم كاين شي دعاء كاي حايد كورونا كون تلقاهم مجموعين غادين حفيانين يسبحو او حمدو او غوتو

    -8
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  • محمد
    السبت 30 يناير 2021 - 13:10

    الحقيقة ان هناك خلافا بين التحاد الاوروبي و استرازينيكا لانها باعت للمغرب و البرازيل . و لهذا يحاولون ادخال الشك . فالمانيا ادلت بتصريح و الان جاء دور فرنسا .

    5
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