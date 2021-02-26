"مامفاكينش".. نقابيو "سامير" يوجهون انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة

وجه نقابيو شركة “سامير” لتكرير البترول انتقادات لاذعة لوزراء الحكومة، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، بسبب عدم تحركهم لحل الملف من أجل عودة المصفاة للعمل بعد توقفها منذ غشت 2015.
وانتقد نقابيون وأطر ومستخدمون بالشركة، خلال وقفة احتجاجية نظمت مساء الخميس أمام مقر المصفاة بالمحمدية، دعا إليها المكتب النقابي الموحد بالشركة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة الذي حصل على مقعده البرلماني من هذه المدينة، مؤكدين أنه بصمته وعدم تحركه “تايرجع الصرف للناس تاع المحمدية”.
وأوضح المحتجون، الذين رفعوا شعارات من قبيل “مامفاكينش، على التكرير مامفاكينش”، “واك واك على شوهة، لا سامير عدمتوها”، أنهم يرفضون الإجهاز على هذه المعلمة، وحريصون على عودتها للعمل.
ولفت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، في كلمة له وسط حضور لمختلف الأجهزة الأمنية، إلى أن هذه السنة “يجب أن تكون سنة الخلاص لهذه القضية”، وزاد: “نتمنى أن يستيقظ الذكاء الجماعي للمغاربة لإنقاذ هذه المقاولة والمحافظة على هذا الرصيد وتطويره وتثمينه”.
واتهم الفاعل النقابي ذاته الحكومة بعدم التحرك لحل الملف، ذلك أنها بحسبه “لا تساهم في إيجاد حل وتقر بذلك بتبذير سبعة ملايير درهم سنويا”، مضيفا أنها بعدم اتخاذ القرار المناسب فهي “تطحن المواطن”.
وبعد أن أكد اليماني أن مصفاة المحمدية رأسمال لا مادي تجب المحافظة عليه، أكد أن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بعد وضع مقترحات قوانين بالبرلمان بالتحرك في هذا الملف وتقديم جواب واضح أو تقديم بديل.
وشدد النقابي ذاته، في هذا السياق، على أن الحل يكمن في تفويت الشركة لصالح الدولة وليس التأمين، على اعتبار أن الدولة تمتلك أكثر من 60 بالمائة من مديونيتها، مضيفا أن “عدم تحرك الحكومة لحل الملف يعني أنها تقر بشكل مباشر بأنها تبذر 22 مليار درهم الموجودة في المديونية، كما تساهم في تبذير 7 ملايير درهم من العملة الصعبة”، وفق تعبيره.
ولفت المتحدث نفسه إلى واقع العاملين بالشركة المذكورة يزداد سوءا يوما تلو آخر، مشيرا في هذا الصدد إلى كون عجلة التنمية توقفت بالنسبة للمئات منهم.
وطالب المحتجون بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية، وحماية الأخيرة من الإغلاق والتفكيك، وكذا المحافظة على الشغل والحقوق المكتسبة للعمال المباشرين وغير المباشرين.
المرجو عدم الركوب واستغلال ازمة ومشاكل عمال لاسمير في كواليس ونقاشات ومزايدات نقابية هامشية ……يكفي عمال ومستخدمي لاسمير ماعانوه طيلة سنوات الازمة……اما الخبر اليقين فهو لدى سي العامودي….!!!!!
الانتقادات يجب أن توجه بالدرجة الأولى ل”أخناتوش” الذي له اليد الطولى في بقاء سامير مغلقة بحيث يستفيد من استيراد البنزين عن طريق الشركة الوسيط التي تبيعه للدولة ويستفيد الملايير من إغلاق سامير.. دائما نتساءل هل لدينا حكومة ونحن ما زلنا نعيش الزيادات الكبيرة التي مست زيوت المائدة دون أن تحرك ساكنا الحكومة الفاشلة
الحزب الوحيد على مر السنين لي تكرفس على الشعب بالزيادات والضرائب ووووووو كلشي .
مع الاسف المحمدية كلها تعانى الازمة و الأولى بالنائب البرلمانى الذى اعطته اصواتها ان يعرف ان هناك ازمة
هذه النقابات التي تجاوز مسيروها الجاثمين عليها منذ عقودسبعين الستين سنة أو السبعين أصبح همها الظهور من اجل التقاط الصور ليعرف الناس ان العجزة لازالوا احياء .نقابات تعيش على الريع ترفض قانون النقابات وقانون الاضراب
تساند المتعاقدين المتقاعسين ظلما وعدوانا ضد الملايين من ابناء الشعب ،لاننتظر منكم خيرا .
المشكل ان المغاربة لا يعرفون تسيير القطاع العام.وهدا نا يجعل اغلب القطاعات العامة مفلسة.وتكلف دافع الضريبة اموالا باهضة.لان القطاع العام.فيه السيبة .وعدم الإنتاجية والسرقات.من الأفضل خوصصة لاسامير.
الى التعليق رقم 1 ، العمال غي واحد الفئة قليلة من المتضررين ديال اغلاق لاسامير، راه ديك الشركة اكبر غلط دارتها الحكومة هي الخوصصة ديالها و الغلط لكبير كتر هي فوتاتها للعامودي لي هو اجنبي و ماشي مغربي باش يتصرف فشركة لي خاص المغرب يحميها بداعي الامن القومي ديالها من المفهوم الطاقي والاجتماعي ، هاد القضية د سامير مافيهاش استغلال ازمة العمال ديالها ، لاحقاش العمال ديالها راه والو مقارنة بالمكانة ديال هاد الشركة فالمغرب كامل
سامير معلمة صناعية وطنية بناها الوطنيون المغاربة و لكن لم تستطيع الحكومة صونها بحيث انها فرطت فيها
باغلاق سامير ساهمت الحكومة في تبدير أموال الشعب اذ كيف يمكن استرجاع ديون الدولة التي تقارب 20 مليار درهم دون تفويت الشركة و الحكومة لم تقوم بدعم المحكمة لايجاد حلول تمكن من بيعها رغم وجود عروض من شركات عالمية
اقبار سامير يعني التفريط في الآلاف من مناصب الشغل و التفريط من عائدات القيمة المضافة للتصنيع و من التفريط في عائدات الضرائب المحلية لفائدة مدينة المحمدية
اغلاق سامير يعني ضياع العديد من المكاسب لسكان المدينة خاصة أن شركة سامير تعتبر شركة مواطنة ساهمت في العديد من مشاريع التنمية البشرية و محاربة الهشاشة و دور الصفيح بالمدينة
حتى في عز ازمتها و توقفها فشركة سامير منحت مركبها الرياضي لفريق شباب المحمدية قصد التداريب
رغم كل هذا فالحكومة تفضل الاغلاق على عودة اشتغال الشركة فباي منطق تفكر الحكومة و لمن تشتغل
ماهو دور الدولة والحكومة ان لم تستطيع حل لهذه المؤسسة الوطنية التي نحن بحاجة اليها لضمان التزود بالمحروقات للوطن ماذا فعلت حكومة البجيدي طيلة العشر سنوات لاشيء جميل بالنسبة للشعب يذكر
رئيس الحكومة بالاسم فقط فهو يفعل ويتكلم عندما يطلب منه ذلك، لذلك فلا تنتظروا شيءا منه.