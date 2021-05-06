مانسوري تجري تعديلات على فيراري F8 Tributo

أجرت شركة مانسوري تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة فيراري F8 Tributo لزيادة جاذبية ملامحها ورفع معدلات أدائها.

وأوضحت مانسوري أن سيارتها المعدلة F8XX الجديدة تتميز من خلال العديد من المكونات خفيفة الوزن المصنوعة من ألياف الكربون مع لون الطلاء “Catania Green”، والذي يتباين بشكل غاية في الأناقة مع اللون الذهبي على الجنوط المصنوعة من معدن خفيف.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة باللون البيج تتخلله أشرطة باللون الأبيض. وتظهر وحدة التحكم في مستويات القيادة بالكونسول الأوسط بألوان العلم الإيطالي الأخضر والأبيض والأحمر.

ومن ناحية أخرى أجرت مانسوري تعديلات على محرك السيارة V8 سعة 3.9 لتر بقوة 720 حصان/770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما أسفر عن زيادة المعدلات إلى 880 حصان/960 نيوتن متر، وبذلك تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.6 ثانية بدلا من 2.9 ثانية.