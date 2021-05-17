مانسوري تستدعي قوة 720 حصان من فيراري Portofino

مانسوري تستدعي قوة 720 حصان من فيراري Portofino
صورة: د.ب.أ
الإثنين 17 ماي 2021 - 01:53

أجرت شركة مانسوري تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة فيراري Portofino، والتي أسفرت عن زيادة معدلات الأداء إلى 720 حصان، مع زيادة ملامحها الرياضية شراسة.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات التي تم إجراؤها على محرك السيارة V8 سعة 3.9 لتر زادت قوته من 620 حصان/760 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 720 حصان/890 نيوتن متر.

وبفضل المعدلات الجديدة تم زيادة معدل التسارع من السكون إلى 100 كلم/س إلى 3.0 ثانية، وتمتاز النسخة المعدلة من خلال المكونات المصنوعة من ألياف الكربون، مثل المئزر الأمامي والخلفي وفتحات التهوية، فضلا عن العجلات المسبوكة قياس 21 بوصة في الأمام و22 بوصة في الخلف.

وتزدان المقصورة الداخلية بتجهيزات جلدية فاخرة باللون الأسود مع ديكورات تظهر بلون أصفر.

السيارات المقصورة سيارة فيراري شركة مانسوري

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