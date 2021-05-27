مانسوري تضع بصمتها على بنتلي Bentayga

أجرت شركة مانسوري تعديلات شاملة على الأيقونة بنتلي Bentayga طالت المحرك والجسم والمقصورة الداخلية.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أنها زادت قوة المحرك إلى 750 حصان/1020 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى من خلال شاحن تربو جديد، ومجموعة عادم رياضية، وتعديلات على وحدة التحكم بالمحرك.

وبفضل هذه القوة الجديدة أصبح تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س يتم في غضون 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 317 كلم/س.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال البنية العريضة وغطاء حيز المحرك من الكربون الشفاف، والشفة الأمامية، ومداخل التهوية المصنوعة من الكربون الشفاف، وشبكة المبرد الجديدة، ومصابيح الضوء النهاري بتقنية LED، والاسبويلر الخلفي، واسبويلر لحافة السقف من جزئين.

وتكتمل باقة البنية العريضة بالعديد من المكونات المصنوعة من ألياف الكربون الشفاف مثل أشرطة الزينة وأغطية المرايا، كما تقف السيارة على جنوط مسبوكة قياس 23 بوصة، والتي تتوفر بقياسات 24 بوصة أيضا.

وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بمقود رياضي مكسو بالجلد الفاخر وأسطح الكربون، وحليات الكربون والتطعيمات الجلدية باللون الأحمر على لوحة القيادة والمقاعد.

وتقدم مانسوري نسختها المعدلة من السيارة مقابل 420 ألف يورو.